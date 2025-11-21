English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Elephant Video: దైవం మానుష రూపేణా అన్నట్లు.!. 60 అడుగుల లోతు కెనాల్‌లో పడ్డ ఏనుగును ఎలా కాపాడారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Wild elephant fell into 60 feet deep canal in shivanasamudra: ఏనుగు నీళ్లు తాగడానికి వచ్చి అనూహ్యంగా రాత్రి పూట 60 అడుగుల లోతైన కెనాల్ లో పడిపోయింది. దీంతో స్థానికులు ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:57 PM IST
  • 60 అడుగుల లోతు కెనాల్ లో పడిపోయిన ఏనుగు..
  • వీడియో వైరల్..

Elephant Video: దైవం మానుష రూపేణా అన్నట్లు.!. 60 అడుగుల లోతు కెనాల్‌లో పడ్డ ఏనుగును ఎలా కాపాడారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Wild elephant fell into 60 feet deep canal in shivanasamudra Karnataka: అడవికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాల్లో తరచుగా క్రూరమైన జంతువులు వస్తుంటాయి.  సింహాలు, చిరుతలు, ఏనుగులు, కొండ చిలువలు, పాములు, ఎలుగు బంట్లు మొదలైన జంతువులు జనావాసాల్లోకి రావడం మనం చూస్తుంటాం. వేట కోసం , తాగునీటి కోసం ఇవి అడవికి దగ్గరగా  ఉన్న గ్రామాల్లో రాత్రిపూట వస్తుంటాయి.

అయితే..  కొన్నిసార్లు ఇవి గ్రామాల్లోని వారిపై దాడులు కూడా చేస్తాయి. మరికొన్ని సార్లు ఇవి అనుకొకుండా ప్రమాదాల్లో కూడా పాడుతుంటాయి.  ప్రస్తుతం భారీ ఏనుగు ఒకటి అడవిలో నుంచి బైటకు వచ్చి 60 అడుగుల లోతైన కెనాల్ లో పడిపోయింది.ఈ  ఘటన కర్ణాటకలోని శివసముద్రలో సంభవించింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 

 కర్ణాటకలోని శివనసముద్రలోని ఒక కాలువలో భారీ ఏనుగు పడిపోయింది. అది 60 అడుగుల లోతు ఉంది. అయితే.. ఏనుగు గట్టిగా ఘీంకరించడంను అక్కడి వారు విని వెళ్లి చూడగా.. పాపం.. ఏనుగు పైకి రాలేక తీవ్రఅవస్థలు పడుతుంది. దీంతొ అక్కడి వారు వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు ఏనుగును పైకి తెవడానికి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. దీని కోసం భారీ ఎత్తున అధికారులు చేరుకున్నారు.

ఏనుగు కోపంగా ఉండటంతో అధికారులు ఆచీతూచి దీనిపై ప్రణాళికలు చేశారు. మొత్తంగా ఫారెస్ట్ సిబ్బంది  గజరాజుకు మత్తుమందు ఇచ్చారు. అది కుప్పకూలి పడిపోయిన తర్వాత.. మెల్లగా హైడ్రాలిక్ క్రేన్ సాయంలో ఏనుగును పైకి తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత మరల ఏనుగును జాగ్రత్తగా భారీ లారీలో ఎక్కించి అడవికి దగ్గరగా తీసుకొని వెళ్లి ఏనుగును వదిలేశారు.

Read more: King cobra Video: బాప్ రే.. కొండ చిలువను నూడుల్స్‌లా తినేసిన భారీ కింగ్ కోబ్రా.. నెట్టింట హడలెత్తిస్తున్న వీడియో..

అప్పుడు ఏనుగుకు మత్తుదిగిపోవడంతో తిరిగి లేచి అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. మొత్తంగా  అధికారులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి, ఏనుగును జాగ్రత్తగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్  చేశారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫారెస్ట్ సిబ్బందిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. వారి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ విధానంకు ఫిదా అవుతున్నారు.

 

 

