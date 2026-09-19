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Woman argue with TTE Row: ఓరిదీనేషాలో.. ట్రైన్‌లో టికెట్ అడిగినందుకు బట్టలు చించుకుని యువతి రచ్చ .. వీడియో..

Woman argue with tte video: తనను  టికెట్ అడిగినందుకు యువతి రెచ్చిపోయింది.తనకు తానుగా బట్టులు చింపుకుని టిటిఈ తన పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆరోపణలు చేసింది. ఈవీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:40 PM IST
Woman argue with TTE Row: ఓరిదీనేషాలో.. ట్రైన్‌లో టికెట్ అడిగినందుకు బట్టలు చించుకుని యువతి రచ్చ .. వీడియో..
Image Credit: womanarguewithttevideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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