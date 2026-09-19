Woman argue with tte over ticket row video: ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు సమాజంలో చాలా విచ్చల విడిగా మారిపోయారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు మహిళల మంచి కోసం తీసుకొచ్చిన చట్టాలను పూర్తిగా తప్పుదొవపట్టిస్తున్నారు. కొంత మంది సింపతి కోసం, మగాళ్లపై తమకున్న పగను తీర్చుకొవడానికి వీటిని ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నారు. వేధించాడని, అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని, చెడుగా తాకాడని తమకు గిట్టని వారిపై ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. ఇక ఇలాంటి వారు సమజంలో వీరికి ఎక్కడ ఎవరైన అడ్డు తగిలిన, పొరపాటున ఏమన్నా కూడా ఈ ఆయుధాలను బైటకు తీసి, విక్టిమ్ కార్డు ప్లే చేసి ఎదుటివారిపై దాడులు చేస్తున్నారు.
The ticketless gamble didn't pay off.
She set out to trap the TTE but got trapped herself! pic.twitter.com/MiBzHmt3Ph
— Rishi Bagree (@rishibagree) September 19, 2026
ఈ నేపథ్యంలో ఎక్స్ ప్రెస్ లో ఒక యువతి ప్రయాణిస్తుంది. ఇంతలో టీటీఈ తన డ్యూటీలో భాగంగా అక్కడకు వచ్చి టికెట్ చూపించాలని కోరాడు. దీంతో ఆమె తనను టికెట్ అడుగుతారా..?.. నా అన్న టీటీఈ అని వాగ్వాదంకు దిగింది. అంతటితో ఆగకుండా టీటీఈ పైనే రివర్స్ లో దాడికి దిగింది. అతను ఈమె యవ్వారంను వీడియో తీస్తుండగా.. తన బట్టలను తాను చింపుకుని టీటీఈ చింపాడని చెబూతూ.. 112 టోల్ ఫ్రీకి కాల్ చేసింది.
ఈ యువతి యవ్వారంతో కోచ్ అంతా గందర గోళం తలెత్తింది. వెంటనే ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. యువతి చేసిన పాడుపనికి టీటీఈ వారికి చూపించాడు.తనకు తానుగా ఆమె తన డ్రెస్ ను చింపుకొవడం, టీటీఈపైన ఆరోపణలు చేయడం దానిలో ఉంది. యువతిని దీనిపై ప్రశ్నించగా పొంతనలేని మాటలు మాట్లాడుతూ.. ఏమైన అంటే.. మహిళ అనే సింపతి కార్టు పైకి తెస్తుంది. ఆర్పీఎఫ్ మహిళ పోలీసు కూడా యువతిని ఏకీపారేసింది.
ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ కావడంతో.. దీనిపై రైల్వే శాఖక్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలోని మహిళ తన పేరు రాధికా తివారీ అని చెప్పుకోవడం వినిపిస్తోంది. ఈ ఘటనపై 'రైల్వే సేవా' అధికారిక ఖాతా వెంటనే స్పందించింది. పీఎన్ఆర్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ వివరాలు పంపిస్తే తక్షణమే విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. తదుపరి సహాయం కోసం 'రైల్ మదద్' లేదా 139 నంబర్ను సంప్రదించవచ్చని సూచించింది.
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