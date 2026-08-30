Woman beats female teacher in class room Uttar Pradesh: ఇటీవల కొంత మంది తల్లిదండ్రులు చాలా వెరైటీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. స్కూళ్లలో విద్యార్థులు చదవకుంటే, పాఠాలు సరిగ్గా వినకుంటే, డిసిప్లెన్ గా ఉండకుంటే టీచర్లు ఏదో ఒకరకంగా వారినితమ దారిలో తెచ్చుకునేందుకు కొన్నిసార్లు భయపెట్టడం లేదా కొట్టడం చేస్తారు. ఇదంతా ఒక లిమిట్ లో అనాదీగా వస్తుందే. కానీ కొంత మంది తల్లిదండ్రులు మాత్రం వారి పిల్లల్ని పొరపాటున టీచర్లు ఏమైన తిట్టిన లేదా పనిష్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి యాజమాన్యాలతో గొడవలకు దిగుతున్నారు.
Shocking Classroom CCTV : In Pratapgarh Uttar Pradesh angry parents allegedly assaulted a private school teacher
Palak Mishra inside the classroom after she scolded their child.
Police registered a case. pic.twitter.com/OQRJW3EF7L
— Ramesh Speaks (@rameshofficial0) August 30, 2026
అంతే కాకుండా టీచర్ లపై దాడులు కూడా చేస్తున్నారు. కనీసం ఏంజరిగిందో కూడా తెలుసుకొవడానికి ఇష్ట పడటం లేదు. తమ పిల్లలను కొడతారా..?.. అంటూ దాడులు చేస్తున్నారు. యూపీలోని ప్రతాప్ గఢ్ లో ఈ కొవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ప్రతాప్ గఢ్ లోని దెల్హుపూర్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న పార్వతి గ్లోబల్ సైన్స్ స్కూల్లో ఒక ఉపాధ్యాయురాలిపై దాడి జరిగింది. క్లాసులో పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తున్న టీచర్ పై ఒక విద్యార్థి తల్లి దారుణంగా కొట్టి నానా రచ్చ చేసింది. పాలక్ మిశ్రా ఇటీవల కుందేలును చంపినందుకు ఆమె త్రివిక్ మిశ్రా అనే విద్యార్థిని మందలించారు. దీంతో ఆ విద్యార్థి కుటుంబ సభ్యులకు జరిగిన విషయంను చెప్పడంతో వారు ఆగ్రహానికి గురైయ్యారు.
మా కొడుకునే మందలిస్తావా అంటూ.. ఏకంగా స్కూల్ కు వచ్చి సౌమ్య మిశ్రా, అభిషేక్ మిశ్రా లు టీచర్ పై దాడి చేసి, కింద పడేసి కొట్టి నానా బీభత్సం చేశారు. ఈ ఘటనతో పాలక్ మిశ్రా ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైంది. వెంటనే ఆమె తెరుకుని దాడి నుంచితప్పించుకుంది.
ఆతర్వాత నేరుగా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి తనపై దాడి చేసిన వారిపై ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు సౌమ్య మిశ్రా, అభిషేక్ మిశ్రాలను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. ఏకంగా స్కూల్ కు వెళ్లి దాడి చేయడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు.
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