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Uttar Pradesh: యూపీలో ఘోరం.. మహిళ టీచర్‌ను జుట్టు పట్టుకుని లాగి, కింద పడేసి కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..

Female teacher assaulted in pratapgarh: ప్రతాప్ గఢ్ లోని  దెల్హుపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న పార్వతి గ్లోబల్ సైన్స్ స్కూల్‌లో లేడీ టీచర్ పై  మహిళ అత్యంత ఘోరంగా దాడికి పాల్పడింది. యూపీలో జరిగిన ఈ ఘటనపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:33 PM IST
Uttar Pradesh: యూపీలో ఘోరం.. మహిళ టీచర్‌ను జుట్టు పట్టుకుని లాగి, కింద పడేసి కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: femaleteacherassultedinup

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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