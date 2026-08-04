Woman bitten by snake in 5 times in 2 minutes in Madhya Pradesh: దేశ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీనితో పాటు విషపూరితమైన పాములు, కొండ చిలువలు బైటకు వస్తున్నాయి. అవి పొడిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా దూరి దాక్కుంటాయి. ఈ క్రమంలో పాముల కాటు ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మధ్యప్రదేశ్లోని నర్మదాపురంలోచోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. మధ్య ప్రదేశ్ లోని నర్మదాపురంలోని పిపారియా గ్రామంలో రాధాబాయి అనే ఒక మహిళ వంట గదిని క్లీన్ చేస్తుంది ఇంతలో ఆమె కిచెన్ లో ఐదు అడుగుల భారీ విషసర్పం దాక్కుని ఉంది. అది మహిళ చేతికి గట్టిగా కాటు వేసింది.
ఆమె తెరుకునే లోపు..రెండు నిముషాల్లోనే ఐదుసార్లు కాటు వేసింది.ఆమె దాన్ని విదిలించుకునేలోపే, అది ఆమె కుడి చేతిని ఒకటి రెండు సార్లు కాదు, ఏకంగా ఐదుసార్లు కాటు వేసింది. ఈ భయంకరమైన దాడి జరిగిన వెంటనే రాధా బాయి స్పృహ కోల్పోయింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు వైద్యుల దగ్గరకు కాకుండా.. ఆమెను క్షుద్రపూజల కోసం తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఆమె పరిస్థితి మరింత విషమించింది. ఆతర్వాత ఆరోగ్యం మరింతగా దిగజారడంతో వెంటనే ఆమెను
హుటాహుటిన పిపారియా సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆమె బీపీ 200కి చేరడంతో, వైద్యులు ఆమెను ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందించారు. ఆమె కళ్ళు మూసుకుపోవడంతో పాటు, ఆమె చేయి తీవ్రంగా వాచిపోయింది. ఒక్క క్షణం కూడా వృధా చేయకుండా, డాక్టర్ దేవేంద్ర అహిర్వార్ , అతని వైద్య బృందం మొదటి 40 నిమిషాల్లోనే 10 పాముకాటు నిరోధక (ASV) ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చారు. ఆతర్వాత..
విషాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయడానికి, వైద్యులు తదుపరి 24 గంటల్లో మొత్తం 35 పాముకాటు నిరోధక ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చారు. ఆమె చేతి కణజాలాలపై ఒత్తిడి, వాపును తగ్గించడానికి, ఆమెను జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో వైద్యులు మరింత వేగంగా ఆమెకు సరైన ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వడంతో విష ప్రభావం క్రమ క్రమంగా తగ్గిపోయింది.
ఆ తర్వాత ఆమె శరీరం వాపు తగ్గిపోయింది. ఆమె చేతికి పాము కాటు వేసిన చోట చేసిన సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తయ్యింది. 24 గంటల నిశిత పర్యవేక్షణ తర్వాత, ఆమెను చివరకు ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఈ ఘటన మధ్య ప్రదేశ్ లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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