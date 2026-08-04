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Madhya Pradesh: బాప్ రే.. కిచెన్‌లో మహిళను 2 నిముషాల్లో ఐదుసార్లు కాటు వేసిన భారీ నాగు పాము.. ఆ తర్వాత..?..

Snake bites 5 times in Madhya pradesh: కిచెన్ లో మహిళ వంట పాత్రలను శుభ్రం చేస్తుంది. ఇంతలో సజ్జ కింద ఉన్న గిన్నెలను బైటకు తీస్తుంది. దానిలో దాక్కున్న భారీ నాగు పాము మహిళను రెండు నిముషాల్లో 5 సార్లు కాటేసింది. మధ్య ప్రదేశ్ లో జరిగిన ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:35 PM IST
Madhya Pradesh: బాప్ రే.. కిచెన్‌లో మహిళను 2 నిముషాల్లో ఐదుసార్లు కాటు వేసిన భారీ నాగు పాము.. ఆ తర్వాత..?..
Image Credit: womansnakebiteinmadhyapradesh

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Madhya Pradesh: బాప్ రే.. కిచెన్‌లో మహిళను 2 నిముషాల్లో ఐదుసార్లు కాటు వేసిన భారీ నాగు పాము.. ఆ తర్వాత..?..
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