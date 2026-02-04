English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Chhattisgarh: ఎంత ధైర్యం.. నా ఫోన్ బ్లాక్ చేస్తావా..?.. ప్రియుడ్ని యువతి ఏంచేసిందో తెలిస్తే గుండెలు గుభేల్.!.

Chhattisgarh: ఎంత ధైర్యం.. నా ఫోన్ బ్లాక్ చేస్తావా..?.. ప్రియుడ్ని యువతి ఏంచేసిందో తెలిస్తే గుండెలు గుభేల్.!.

Woman stabs boy friend to death in chhattisgarh: బిలాస్ పూర్ లో కొన్ని రోజులుగా ఒక యువకుడు తన ప్రియురాలిని దూరం పెట్టడంతో ఆమె కోపంతో ఊగిపోయింది. నేరుగా యువకుడి ఇంటికి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత ఇంట్లో అతడితో గొడవకు దిగింది. ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:30 AM IST
  • బిలాస్ పూర్ లో యువతి అరాచకం..
  • ప్రియుడి దారుణ హత్య..

Chhattisgarh: ఎంత ధైర్యం.. నా ఫోన్ బ్లాక్ చేస్తావా..?.. ప్రియుడ్ని యువతి ఏంచేసిందో తెలిస్తే గుండెలు గుభేల్.!.

Woman brutally killed boyfriend after he blocked her phone number in bilaspur Chhattisgarh: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ ఘోరంగా తయారయ్యారు. తమ అవసరాలకు ప్రేమను పావుగా వాడుకుంటున్నారు. ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నారు. ఆ తర్వాత తమ అవసరాలు తీరిపోయాక మాత్రం ముఖం చాటుకుంటున్నారు. దీంతో ఈ బాధను దిగ మింగుకోలేక కొంతమంది హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. మొత్తంగా పీకల దాక ప్రేమలో ఉన్న వారు ఆ తర్వాత మోసం చేయడంతో డీప్రెషన్ లోకి వెళ్లిపోతారు. ఆ తర్వాత కోపంలో వారు ఏంచేస్తారో వారికే తెలియని సిట్యువేషన్ లో చేరుకుంటారు.ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బిలాస్ పూర్ లో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

 ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బిలాస్‌పుర్ సివిల్ లైన్స్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణం సంభవించింది.  ప్రసాద్ సూర్యవంశీ (25) అనే యువకుడు స్థానిక టీచర్స్ కాలనీలో నివసిస్తూ ఒక హోటల్‌లో పనిచేస్తున్నాడు. ఇతగాడికి కొన్ని నెలల క్రితం సోషల్ మీడియాలో ఒక యువతి పరిచయం ఏర్పడింది.ఆ తర్వత ఇద్దరు ఫోన్ నంబర్లు మార్చుకున్నారు.

పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరు వీడియో కాల్స్ మాట్లాడుకుంటూ, తరచుగా కలుసుకునే వారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత వీరి మధ్య గొడవలు జరిగాయి. దీంతో యువతిని భరించలేక ప్రియురాలి ఫోన్ నంబర్ ను బ్లాక్ చేశారు. అప్పుడు కోపంతో యువతి యువకుడి ఇంటికి వచ్చింది. తన ఫోన్ నంబర్ ను ఎందుకు బ్లాక్ చేశావని గొడవకు దిగింది. ఆ తర్వత చాటింగ్ చూపించాలని చెప్పింది. అతను కూడా ఆమెకు కోపంగా సమాధానం చెప్పడంతో కోపంతో రగిలిపోయింది.

అప్పటికే యువతి తనతో పాటు కత్తిని తెచ్చుకుంది. అతనిపై ఇష్టమున్నట్లు పొడిచి దాడి చేసింది. కేకలు వేస్తు కుప్పకూలీపోయాడు.  ఆమె అక్కడి నుంచి పరారైంది.   తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో అతడ్నివెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ రక్తం బాగా పోవడంతో అప్పటికే చనిపోయాడని వైద్యులు తెలిపారు.కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు యువతిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇక్కడ యువతి వాదన మాత్రం మరోలా ఉంది.

Read more: Karnataka Crime: కూల్‌గా ఉంటునే కన్నింగ్ స్కెచ్.!. పెళ్లికి కొన్ని గంటల ముందే నవ వధువు ఏంచేసిందో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడని ఆరోపిస్తున్నారు. తనకు తెలియకుండా మరో యువతితో ప్రియుడు మాట్లాడుతున్నాడని  చెప్పింది. దీన్ని ప్రశ్నించడంతోనే తన నంబర్ బ్లాక్ చేశాడని యువతి చెప్పింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్.. ఇలా ఉన్నారెంట్రా అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

