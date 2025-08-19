English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Woman Killed Husband: ఆడతనానికి మాయని మచ్చ.. ప్రియుడితో రొమాన్స్ కోసం మైనర్ కూతురుతో పెళ్లి.. భర్తను లేపేసి మరీ.!.

Bihar crime news: తన మైనర్ కూతుర్ని ప్రియుడికిచ్చి పెళ్లి చేసింది. అంతే కాకుండా అల్లుడితో కలిసి భర్తను అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చింది. ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం మరోసారి దేశంలో కొంత మంది భార్యల యవ్వారం పట్ల మగాళ్లను హడలెత్తేలా చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 19, 2025, 04:42 PM IST
  • బీహర్ లో మరో ఘోరం..
  • భర్తను లేపేసిన కంత్రీ పెళ్లాం..

Woman brutally killed her husband with the help of lover in bihar: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తల ఘటనలు సమాజంలో ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు భర్తల్ని చంపేస్తుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని హత్య చేస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని కడ వరకు ఒకరికి మరోకరు తోడుంటామని చెప్పుకుని కొన్నిరోజులుగా మంచిగా ఉండి ఆ తర్వాత.. వివాహేతర సంబంధాల్లో పడి పచ్చని కాపురంలో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు.

ఇటీవల మరీ ఘోరంగా దంపతుల హత్యలు, వివాహేతర సంబంధమైన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో కొత్తగా పెళ్లి చేసుకొవాలని ఆలోచిస్తున్న వారు ఈ ఘటనలతో భయంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. కొంతమంది ఇలాంటి పనులు చేసిన కూడా.. మొత్తంగా వివాహ వ్యవస్థమీదనే అనుమానం పెంచుకొవాల్సిన పరిస్థితులు దాపురించాయి.

ప్రస్తుతం మరో దారుణం బీహర్ లో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక మహిళ వివాహేతర సంబంధం మోజులో పడి తన కూతుర్ని కూడా బలిచేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది.ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

బీహర్ లోని మాధేపూర్ లో దారుణం జరిగింది.  పూనీతాదేవీ, జశ్వంత్ యాదవ్ లు ఇద్దరు దంపతులు. వీరికి కూతురు కూడా ఉంది. వీరిద్దరి కాపురం సజావుగానే సాగింది. ఇంతలో పూనీతాదేవీకి అదే గ్రామంలో ఉండే అమిత్ తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. అతను ఆమె కన్నా వయసులో చాలా చిన్నవాడు. అప్పటికే పూనీతా దేవీకి మైనర్ కూతురు ఉంది.

అయితే.. తన ప్రియుడితో కూతురుకు పెళ్లి చేస్తే ఏంచక్కా.. రాసలీలలకు ఇబ్బంది ఉండదని ఆమె ప్లాన్ వేసింది. దీంతో భర్తను చెప్పి మరీ అమిత్ తో తన మైనర్ కూతురుకి పెళ్లి జరిపిచ్చింది. ఆ తర్వాత తన అల్లుడుపేరిట భూమి రాయాలని చెప్పడంతో భర్తకు అనుమానం వచ్చింది. అప్పటినుంచి తరచుగా గొడవలు జరిగేవి. ఇక లాభంలేదని, భర్తను ఊరిచివర మాట్లాడుకుందామని పిల్చింది. భార్య మాటలు విన్న జశ్వంత్ ఆమె దగ్గరకు వెళ్లాడు.

అప్పటికే రాడ్, బండరాళ్లతో రెడీగా ఉన్న ఆమె ప్రియుడు.. అతనిపై దాడిచేశారు. భార్య గొంతు పిసికి మరీ భర్తను హత్య చేసింది. ప్రియుడు రాడ్ తో, బండరాళ్లతో అతని తల పగిలేలాదాడులు చేయడంతో అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు .  ఆ తర్వాత ఏమి తెలియనట్లు ఇద్దరు ఇంటికి వచ్చేశారు.

Read more: B Sudarshan Reddy: మోదీకి బిగ్ షాక్.. విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తెలంగాణాకు చెందిన బి. సుదర్శన్ రెడ్డి.. ఆయన ఎవరంటే..?

తన భర్త కన్పించడంలేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు చనిపోయిన వ్యక్తి భార్యను, ఆమె అల్లుడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా దారుణం మొత్తం బైటపెట్టారు.  దీంతో పోలీసులు , స్థానికులు సైతం ఈ ఘటన చూసి నోరెళ్లబెట్టారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BiharWoman Extra marital AffairBihar Crime Newsmarried woman affair with loverwife killed her husband

