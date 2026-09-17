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Vizianagaram: విజయనగరంలో ఘోరం.. ప్రియుడిపై యాసిడ్ పొసి, ఇనుప రాడ్‌తో కొట్టి చంపిన ప్రియురాలు.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Woman kills lover in vizianagaram:  భర్తకు దూరంగా ఉంటూ.. తన బావ కుమారుడైన శ్రీనుతో రాములమ్మ సహజీవనం చేస్తుంది. ఇటివల వీరి మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో  రాములమ్మ తన ప్రియుడిపై అత్యంత దారుణంగా దాడి చేసి హతమార్చింది. విజయనగరంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 17, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:50 PM IST
Vizianagaram: విజయనగరంలో ఘోరం.. ప్రియుడిపై యాసిడ్ పొసి, ఇనుప రాడ్‌తో కొట్టి చంపిన ప్రియురాలు.. ఏంజరిగిందంటే..?..
Image Credit: andhrapradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vizianagaram: విజయనగరంలో ఘోరం.. ప్రియుడిపై యాసిడ్ పొసి, ఇనుప రాడ్‌తో కొట్టి చంపిన ప్రియురాలు.. ఏంజరిగిందంటే..?..
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