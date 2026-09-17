Woman brutally kills her lover with iron rod in vizianagaram: ఇటీవల కొంత మంది పెళ్లి అనే పవిత్ర బంధానికి మాయనిమచ్చగా మారుతున్నారు. చక్కగా పెళ్లిళ్లు చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండాల్సింది పోయి ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేయడమే పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యలను చంపుతుంటే, మరికొంత మంది భార్యలు తమ భర్తలను హతమారుస్తున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తుపాస్తుల గొడవలతో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు.ఈ క్రమంలో ఏపీలోని విజయ నగరంలో చోటు చేసుకున్న దారుణ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని విజయనగరం జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గరివిడి మండలం కందిపేటలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది.రాములమ్మ అనేమహిళ తన భర్తకు దూరంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తన బావ కుమారుడైన శ్రీనుతో సహజీవనం చేస్తుంది. కొంత కాలం పాటు ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ బాగానే సాగింది.
ఇటీవల ఇద్దరి మధ్య అనుమానంలో గొడవలు మొదలయ్యాయి. శ్రీను పదే పదే రాములమ్మను ప్రశ్నించగా ఇద్దరి మధ్య రచ్చ కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. దీంతో రాములమ్మ.. శ్రీను తలపై రాడ్ తో కొట్టింది. ఆ తర్వాత యాసిడ్ పోసింది. తీవ్ర గాయాలతో శ్రీను అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
మరోవైపు.. హత్య అనంతరం రాములమ్మ పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నంకు పాల్పడింది. వెంటనే స్థానికులు అక్కడకు చేరుకుని శ్రీనును ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
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