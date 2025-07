Wife Crimes Video: వామ్మో.. పెరుగులో నిద్రమాత్రలు.. కిచిడిలో పాయిజన్ కల్పి భర్తకు పెట్టిన కంత్రీ లేడీ.. వీడియో వైరల్..

Woman buys poison in online and kills husband uttar pradesh: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో ముఖ్యంగా వివాహ బంధం పూర్తిగా గాల్లో దీపంలా మారింది. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని పొట్టన పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు, తమ లవర్ లతో కలిసి భర్తలను చంపేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా వెరైటీ వెరైటీ గా భర్తల్ని చంపుతున్న భార్యల ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

తాజాగా.. యూపీలో ఒక మహిళ.. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కొన్నేళ్లకు మరో వ్యక్తితో ఎఫైర్ పెట్టుకుంది. అది చాలదన్నట్లు.. భర్తను లేపేయాలని ప్రియుడితో కలిసి ఆన్ లైన్ లో పాయిజన్ తెప్పించుకుంది. ఈ పాయిజన్ ను భర్తకు పెట్టింది.

Wife ordered poison online for ₹150. Gave it to her husband repeatedly by mixing it in his food.

Her husband's health declined & he died eventually. Everyone thought it was natural death and he was cremated.

Later, Boy's mother suspected something was wrong as her… pic.twitter.com/vxu3tpH3c4

