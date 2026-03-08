Video Viral: ఓర్నాయనో.. సెల్ టవర్ ఎక్కి యువతి రచ్చ రంబోలా.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో వైరల్..

Woman climbs mobile tower for lover in bihar: మనం తరచుగా భార్య అలిగి పుట్టింటికి వెళ్తే కొంత మంది భర్తలు సెల్ టవర్ ఎక్కి రచ్చ చేస్తారు. తమ భార్యను తిరిగి ఇంటికి రావాలని ప్రాధేయపడుతారు. అదే విధంగా ఏదైన యువతి పెళ్లికి నిరాకరిస్తే ఆమె ప్రియుడు సెల్ టవర్ ఎక్కి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరింపులకు దిగుతారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం. కానీ చాలా అరుదుగా యువతులు జనాల్లోకి వచ్చి తమ లవ్ మ్యాటర్ ను బైటపెడతారు. కొంత మంది చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. తాము ప్రేమించిన వారి కోసం ప్రాణాలు తీయడానికైన లేదా ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సైతం వెనుకాడరు. జీవితంలో ఇలాంటి వారు కనుక వస్తే ఆ లైఫ్ ఫుల్ హ్యపీగా ఉంటుందని చెప్తారు.
అందుకే చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమ పెళ్లిళ్లకే తమ మద్దతు తెలియ జేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో బీహర్ లో చాలా విచిత్రమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. గోపాల్ గంజ్ గ్రామంలో యువతి సెల్ టవర్ మీద ఎక్కి దూకేస్తానని హల్ చల్ చేసింది. దీంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగిన ఆమె వెనక్కు తగ్గలేదు.
బీహర్ లోని గోపాల్ గంజ్ లో వెరైటీ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బంకట గ్రామంలో యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. ఇది యువతి కుటుంబ సభ్యుపలకు నచ్చక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అతడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో యువతి కోపంతో సెల్ టవర్ ఎక్కి నానా హైడ్రామా చేసింది.
తన ప్రియుడ్ని వదిలితేనే సెల్ టవర్ దిగుతానని చెప్పింది. లేదంటే అక్కడి నుంచి దూకి చచ్చిపోతానని బెదిరింపులకు దిగింది. ఈ క్రమంలో గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తల నెలకొంది. పోలీసులు రంగంలోకి ఆమెకు సర్ది చెప్పేందుకు ప్రయత్నించారు.కానీ ఆమె వెనక్కు తగ్గలేదు. చివరకు లాభం లేదని ఆమె ప్రియుడ్ని జైలు నుంచి తీసుకొని రావడంతో ఆమె సెల్ టవర్ నుంచి కిందకు దిగింది. తన ప్రియుడ్ని హగ్ చేసుకుని ఎమోషనల్ అయ్యింది.
దీంతో గ్రామస్తులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ప్రియుడి కోసం సెల్ టవర్ ఎక్కిందంటే.. ఆమె దొరకడం ఇతగాడి లక్ అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆమెను వెంటనే పెళ్లి చేసుకొవాలని కూడా ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారు.
