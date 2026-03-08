English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Video Viral: ఓర్నాయనో.. సెల్ టవర్ ఎక్కి యువతి రచ్చ రంబోలా.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఓర్నాయనో.. సెల్ టవర్ ఎక్కి యువతి రచ్చ రంబోలా.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో వైరల్..

Woman climbs mobile tower in bihar: తన ప్రియుడు వస్తేనే సెల్ టవర్ దిగుతానని లేకుంటే దూకేస్తానని యువతి గ్రామంలో రచ్చ రచ్చ చేసింది. దీంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆమెకు నచ్చచేప్పేందుకు ప్రయత్నించిన ఆమె విన్పించుకోలేదు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 8, 2026, 01:37 PM IST
  • ప్రియుడి కోసం సెల్ టవర్ ఎక్కిన యువతి..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Heroine: స్టార్ హీరోయిన్‌తో పెళ్లి.. విడాకుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న దర్శకుడు..!
5
Tharun Bhascker Eesha Rebba marriage
Heroine: స్టార్ హీరోయిన్‌తో పెళ్లి.. విడాకుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న దర్శకుడు..!
RBI Assistant Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో ఆర్బీఐలో భారీగా ఉద్యోగాలు.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!
5
RBI Assistant Jobs 2026
RBI Assistant Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో ఆర్బీఐలో భారీగా ఉద్యోగాలు.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ 58%కి పెంపు..!
7
DA hike 2026
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ 58%కి పెంపు..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 3 రాశులకు వరం, వీళ్లకు దుఃఖం..!
5
Daily Astrology
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 3 రాశులకు వరం, వీళ్లకు దుఃఖం..!
Video Viral: ఓర్నాయనో.. సెల్ టవర్ ఎక్కి యువతి రచ్చ రంబోలా.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో వైరల్..

Woman climbs mobile tower for lover in bihar: మనం తరచుగా భార్య అలిగి పుట్టింటికి వెళ్తే కొంత మంది భర్తలు సెల్ టవర్ ఎక్కి రచ్చ చేస్తారు. తమ భార్యను తిరిగి ఇంటికి రావాలని ప్రాధేయపడుతారు. అదే విధంగా ఏదైన యువతి పెళ్లికి నిరాకరిస్తే ఆమె ప్రియుడు సెల్ టవర్ ఎక్కి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరింపులకు దిగుతారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం. కానీ చాలా అరుదుగా యువతులు జనాల్లోకి వచ్చి తమ లవ్ మ్యాటర్ ను బైటపెడతారు. కొంత మంది చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. తాము ప్రేమించిన వారి కోసం ప్రాణాలు తీయడానికైన లేదా ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సైతం వెనుకాడరు. జీవితంలో ఇలాంటి వారు కనుక వస్తే ఆ లైఫ్ ఫుల్ హ్యపీగా ఉంటుందని చెప్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అందుకే చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమ పెళ్లిళ్లకే తమ మద్దతు తెలియ జేస్తుంటారు.  ఈ నేపథ్యంలో బీహర్ లో చాలా విచిత్రమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. గోపాల్ గంజ్ గ్రామంలో యువతి సెల్ టవర్ మీద ఎక్కి దూకేస్తానని హల్ చల్ చేసింది. దీంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగిన ఆమె వెనక్కు తగ్గలేదు. 

బీహర్ లోని గోపాల్ గంజ్ లో వెరైటీ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బంకట గ్రామంలో యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. ఇది యువతి కుటుంబ సభ్యుపలకు నచ్చక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అతడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో యువతి కోపంతో సెల్ టవర్ ఎక్కి నానా హైడ్రామా చేసింది.

తన ప్రియుడ్ని వదిలితేనే సెల్ టవర్ దిగుతానని చెప్పింది. లేదంటే అక్కడి నుంచి దూకి చచ్చిపోతానని బెదిరింపులకు దిగింది. ఈ క్రమంలో గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తల నెలకొంది. పోలీసులు రంగంలోకి ఆమెకు సర్ది చెప్పేందుకు ప్రయత్నించారు.కానీ ఆమె వెనక్కు తగ్గలేదు. చివరకు లాభం లేదని ఆమె ప్రియుడ్ని జైలు నుంచి తీసుకొని రావడంతో ఆమె సెల్ టవర్ నుంచి కిందకు దిగింది. తన ప్రియుడ్ని హగ్ చేసుకుని ఎమోషనల్ అయ్యింది.

Read more: Ntr District: జీలకర్రబెల్లం పెట్టాక బిగ్ ట్విస్ట్.!. మొగుడు వద్దు ప్రియుడే ముద్దంటూ యువతి రచ్చ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

దీంతో గ్రామస్తులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ప్రియుడి కోసం సెల్ టవర్ ఎక్కిందంటే.. ఆమె దొరకడం ఇతగాడి లక్ అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆమెను వెంటనే పెళ్లి చేసుకొవాలని కూడా ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Biharwoman climbs Mobile tower in biharVideo ViralGirl climbs tower In bihargirl climbs tower in Gopalganj

Trending News