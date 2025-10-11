Karwa Chauth 2025: కొంప ముంచిన కర్వాచౌత్.. మొగుడికి ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన భార్య..ఏంచేసిందంటే..?

woman commit suicide over saree tragedy on karwa Chauth in up: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రతి చిన్న విషయాల్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తు గొడవలు, డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొంత మంది అయితే.. హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల రోటీన్ గా మారాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం యూపీలోని షహనాజ్పూర్ కర్వాచౌత్ పండగ వేళ దారుణం చోటు చేసుకుంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని షహనాజ్పూర్ దారుణం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా బబ్లీకి, ధర్మపాల్ కు పదినెలల క్రితం పెళ్లి జరిగింది. కొన్ని నెలల పాటు కాపురం బాగానే సాగింది. కానీ అనూహ్యంగా ఇద్దరి మద్య గొడవలు జరిగాయి. ప్రతిరోజు కూడా ఇద్దరు గొడవలకు దిగేవారు.
ఈ క్రమంలో గురువారం కర్వా చౌత్ పండుగ సందర్బంగా తనకు చీర బహుమతిగా కావాలని బబ్లీ తన భర్తను అడిగింది. కానీ భర్త ధర్మపాల్ అంగీకరించలేదు. ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో తీవ్రమనస్తాపానికి గురైన బబ్లీ.. తన గదిలో వెళ్లి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. బైటకు వెళ్లిన భర్త.. ఇంటికి వచ్చి చూసేలోపు భార్య విగత జీవిగా మారింది. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారికి చెప్పారు.
ఆమెను కిందకు దించి వైద్యులను పిలిపించి చూడగా.. అప్పటికే చనిపోయినట్లు చెప్పారు. చిన్నపాటి గొడవలకే ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్లడం ఏంటని అక్కడి వారు షాక్ అవుతున్నారు.
Read more: West Bengal: వెస్ట్ బెంగాల్లో మరో ఘోరం.. మెడికల్ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం.. పొదల్లొకి లాక్కెళ్లి మరీ..
ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఆమె మృతికి చీర కొనివ్వకపోవడమే కారణమా.. లేక వేరే కారణాలు ఏవైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook