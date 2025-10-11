English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Karwa Chauth 2025: కొంప ముంచిన కర్వాచౌత్.. మొగుడికి ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన భార్య..ఏంచేసిందంటే..?

Karwa Chauth 2025: కొంప ముంచిన కర్వాచౌత్.. మొగుడికి ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన భార్య..ఏంచేసిందంటే..?

Woman commit suicide in UP: పెళ్లైనప్పటి నుంచి తరచుగా ఇద్దరు గొడవలు పడేవారు. ఇంతలో కర్వాచౌత్ పండగ వచ్చింది. దీనికి భార్య బబ్లీ తనకు కొత్తచీర కొనిపెట్టాలని భర్త ధర్మపాల్ ను కోరింది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 11, 2025, 03:40 PM IST
  • యూపీలో పండగ వేళ ఘోరం..
  • చీర కొనలేదని భార్య సూసైడ్..

Trending Photos

PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
8
Atal Pension Yojana
APY Scheme: నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్..పథకంలో పెద్ద మార్పు..ఇప్పుడే తెలుసుకోండి లేదంటే పెన్షన్ రాదు!
Karwa Chauth 2025: కొంప ముంచిన కర్వాచౌత్.. మొగుడికి ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన భార్య..ఏంచేసిందంటే..?

woman commit suicide over saree tragedy on karwa Chauth in up: ఇటీవల కాలంలో  కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రతి చిన్న విషయాల్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తు గొడవలు, డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొంత మంది అయితే.. హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల రోటీన్ గా మారాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం యూపీలోని షహనాజ్‌పూర్‌ కర్వాచౌత్ పండగ వేళ దారుణం చోటు చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని షహనాజ్‌పూర్‌ దారుణం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా బబ్లీకి, ధర్మపాల్ కు పదినెలల క్రితం పెళ్లి జరిగింది. కొన్ని నెలల పాటు కాపురం బాగానే సాగింది. కానీ అనూహ్యంగా ఇద్దరి మద్య గొడవలు జరిగాయి. ప్రతిరోజు కూడా ఇద్దరు గొడవలకు దిగేవారు. 

ఈ క్రమంలో గురువారం కర్వా చౌత్ పండుగ సందర్బంగా తనకు చీర బహుమతిగా కావాలని బబ్లీ తన భర్తను అడిగింది. కానీ భర్త ధర్మపాల్ అంగీకరించలేదు. ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో తీవ్రమనస్తాపానికి గురైన బబ్లీ.. తన గదిలో వెళ్లి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. బైటకు వెళ్లిన భర్త.. ఇంటికి వచ్చి చూసేలోపు భార్య విగత జీవిగా మారింది. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారికి చెప్పారు.

ఆమెను కిందకు దించి వైద్యులను పిలిపించి చూడగా.. అప్పటికే చనిపోయినట్లు చెప్పారు. చిన్నపాటి గొడవలకే ఆత్మహత్యల వరకు వెళ్లడం ఏంటని అక్కడి వారు షాక్ అవుతున్నారు.

Read more: West Bengal: వెస్ట్ బెంగాల్‌లో మరో ఘోరం.. మెడికల్ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం.. పొదల్లొకి లాక్కెళ్లి మరీ..

ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఆమె మృతికి చీర కొనివ్వకపోవడమే కారణమా.. లేక వేరే కారణాలు ఏవైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshWoman commit suicideKarwa chauth festivalKarwa Chauth 2025Family Dispute

Trending News