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Woman Constable Kissing Video: పోలీస్ స్టేషన్‌లో రెచ్చిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్.. సహోద్యోగికి ముద్దులు పెడుతూ.. వీడియో వైరల్..

Female constable kissing video controversy:  జలౌన్ జిల్లాలోని  ఒరై పోలీసు స్టేషన్ లో లేడీ కానిస్టేబుల్ కామంతో రెచ్చిపోయింది. విధుల్లో ఉన్న మరో వ్యక్తిని ముద్దులు పెడుతు రెచ్చగొట్టింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:56 PM IST
Woman Constable Kissing Video: పోలీస్ స్టేషన్‌లో రెచ్చిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్.. సహోద్యోగికి ముద్దులు పెడుతూ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: uttarpradeshnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Woman Kissing Constable Video: పోలీస్ స్టేషన్‌లో రెచ్చిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్..
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