Woman constable kissing male colleague in Jalaun video: సాధారణంగా సమాజంలో పోలీస్ట్ డిపార్ట్ మెంట్ అంటే చాలా గౌరవం ఇస్తారు. ఇటీవల కొంత మంది ప్రవర్తన పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ పరువు పోయేలా ఉంటుంది. కొంత మంది ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన వారిని వేధిస్తున్నారు. మరికొంత మంది అమ్మాయిల నంబర్ లు తీసుకుని తమ లైంగిక కోరికలు తీర్చాలని దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇక మరికొంత మంది తమ తోటి మహిళ సిబ్బందిని సైతం వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు.
కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్
స్టేషన్ లో పోలీస్ క్లర్క్, మహిళా కానిస్టేబుల్ ప్రవర్తనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్
సదరు కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్ చేసిన ఎస్పీ pic.twitter.com/pdsqfopnYs
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) June 26, 2026
తాజాగా.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో యూపీకి చెందిన ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ డ్యూటీలో ఉన్న మరో వ్యక్తిని ముద్దులతో రెచ్చగొట్టింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ కావడంతో అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని జలౌన్ జిల్లాలోని ఒరై పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్ తనతో పాటు డ్యూటీలో ఉన్న మరో వ్యక్తిని ముద్దులతో రెచ్చగొట్టింది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. అరవింద్ పటేల్ అనే వ్యక్తి రాత్రి పూట కంప్యూటర్ రూమ్ లో విధుల్లో ఉన్నాడు.
ఇంతలో సాధారణ దుస్తుల్లో ఉన్న లేడీకానిస్టేబుల్ అక్కడకు వచ్చి అతడ్ని ముద్దులతో రెచ్చగొట్టింది. పదే పదే అతడ్ని తాకుతూ తన కామవాంఛను తీర్చాలన్నట్లు బలవంతం పెట్టింది. అతను కూర్చీ మీద నుంచి లేచి మరో చోటకు వెళ్లిన ఆమె వదల్లేదు. మొత్తంగా ఆమె నుంచి అతను మరో చోటకు వెళ్లాడు. ఈ లేడీ కానిస్టేబుల్ యవ్వారం కాస్త సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఉన్నతాధికారులు దీనిపై సీరియస్ అయ్యారు.
కానిస్టేబుల్ అరవింద్ పటేల్ ను సస్పెండ్ చేశారు. అంతే కాకుండా ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. తాజా.. నివేదికల ప్రకారం, ప్రయాగ్రాజ్కు చెందిన 2018 బ్యాచ్ కానిస్టేబుల్ అరవింద్ పటేల్, ఒరై పోలీస్ స్టేషన్లో క్లర్క్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. బుధవారం రాత్రి అతను కంట్రోల్ రూమ్లో కంప్యూటర్పై పనిచేస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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