Video Viral: మాతల్లే.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో నూడుల్స్ వండిన మహిళ.. ఇండియన్ రైల్వేస్ సీరియస్.. వీడియో..

Woman cooked maggi in kettle in running train in Maharashtra: ఇటీవల దేశంలో రైళ్లలో తరచుగా ప్రమాదాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొంతమంది రన్నింగ్ రైళ్లలో వెరైటీ పనులు చేస్తున్నారు. రీల్స్ చేస్తున్నారు. కొంత మంది ఓయోల్లా రైల్వేలో టాయ్ లేట్ లో రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నారు. టికెట్ లేకుండా జర్నీలు చేస్తున్నారు. దీంతో తోటి ప్రయాణికులకు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డ వీరు మాత్రం మారడం లేదు. మొత్తంగా కొంత మంది వ్యవహరం ఇటీవల తెగ వార్తలలో ఉంటుంది. కొంత మంది రైళ్లలో సీక్రెట్ గా సిగరెట్లు కూడా తాగిన ఘటనలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మరో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్రలో ఇటీవల ఒక మహిళ రన్నింగ్ ట్రైన్ లో కెటిట్ తీసుకెళ్లడమే కాకుండా.. ఆమె నూడుల్స్ కూడా వండింది. చాలా మంది రైళ్లలో తినుబండారాలను తీసుకునిపోతుంటారు. ఇదంతా రోటీన్ గా మనం చూస్తుంటాం.
కానీ సదరు మహిళ మాత్రం కాస్తంతా అతిగా ప్రవర్తించి ఏకంగా కెటిల్ లో ఏసీ కోచ్ లో నూడుల్స్ వండింది.తన పైత్యంను వీడియో కూడా తీసింది. దాన్ని కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇది కాస్త సీరియస్ గా మారడంతో ఇండియన్ రైల్వేస్ కూడా దీనిపై చర్యలకు దిగింది.
దీనిపై సెంట్రల్ రైల్వే కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. రైలు లోపల ఎలక్ట్రానిక్ కెటిల్ ఉపయోగించడం పూర్తిగా నిషేధమని స్పష్టం చేసింది. ఇది సురక్షితం కాదని, చట్టవిరుద్ధమని, అగ్ని ప్రమాదానికి దారితీయవచ్చని తెలిపింది. ఒకవేళ ఎవరైన ఇలాంటి చర్యలను చూస్తే తమకు తెలియజేయాలని కూడా ఇండియన్ రైల్వేస్ తెల్చి చెప్పింది.
రైలులోని ఛార్జింగ్ పాయింట్లు మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు వంటి తక్కువ-పవర్ పరికరాల కోసం మాత్రమే రూపొందించబడ్డాయి. సాధారణంగా.. ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్స్ లేదా హీటర్ల వల్ల కరెంట్ షాక్ ఘటనలు జరగవచ్చని కూడా ఇండియన్ రైల్వేస్ తెలిపింది. ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడిన కఠినంగా చర్యలుంటాయని ఇండియన్ రైల్వేస్ స్పష్టం చేసింది.
