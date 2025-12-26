Tamil nadu: ఇదెక్కడి అరాచకం.. నిద్రలో ఉన్న మొగుడి మర్మాంగాన్ని కోసేసిన భార్య.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

woman cuts off husband genitals over extra marital affair in Coimbatore: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది భార్యభర్తలు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండే బదులు ఒకరితో మరోకరు ఫైటింగ్ లకు దిగుతున్నారు. అంతేకాకుండా చిన్న విషయాలకే గొడవలు పడి మర్డర్ లు చేసుకుంటున్నారు. సుపారీ గ్యాంగ్ లను కలిసి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చిఅయిన కట్టుకున్నవారిని కాటికి పంపే కంత్రీ ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తరచుగా భార్యభర్తల గొడవలకు చెందిన ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం తమిళనాడులోకి కోయంబత్తురులో జరిగిన ఘటన కాస్త వైరల్గా మారింది.
అస్సాంకు చెందిన బిదాన్ లు, జిండిలు తమిళనాడులోని కోయంబత్తురుకు వలస వెళ్లారు. అక్కడ నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఒక కూతురు కూడా ఉంది. అయితే.. వీరిద్దరు డైలీ కూలీపనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బిదాన్ కు ఇతర మహిళలతో చాలా చనువుగా ఉండేవాడు. ఇదే విషయంలో భార్యభర్తల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరిగేవి.
ఎన్నిసార్లు చెప్పిన కూడా బిదాన్ మాత్రం తన వంకర బుద్ది మార్చుకోలేదు. తమిళనాడుకు చెందిన యువతితో చాలా చనువుగా ఉన్నట్లు భార్య జిండి అనుమానం పెంచుకుంది. తరచుగా భర్త ఫోన్ లో ఎక్కువగా మాట్లాడుతుండటం, రాత్రిళ్లు ఇంటికి రాకపోవడంతో భార్య కోపం పెంచుకుంది. ఇటీవల జిండి పనికి వెళ్లగా మరో యువతిని భర్త తన ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడు.వీరిని భార్య రెడ్ హ్యండెడ్ గా పట్టుకుంది.
ఇకవీరి మధ్య గొడవ కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. ఈ క్రమంలో బిదాన్ బైటకు వెళ్లి ఫుల్గా తాగి రాత్రి ఇంటికి వచ్చి గొడవలు పడి పడుకున్నాడు. అప్పుడు కోపంతో ఉన్న జిండి భర్తకు ఎలాగైన బుద్ది చెప్పాలని కొపంతో ఇంట్లో ఉన్న కత్తిని తీసుకుంది. నిద్రలో ఉన్న భర్త దగ్గరకు వెళ్లి మెల్లగా మర్మాంగాన్ని కత్తితో కోసి దూరంగా విసిరి కొట్టింది. దీంతో నిద్రలో బిదాన్ గట్టిగా కేకలు వేశాడు. అప్పటికే భార్య అక్కడి నుంచి పరారైంది. దీంతో చుట్టుపక్కల వారు పరుగు పరుగున అక్కడకు వచ్చాడు. బాధితుడ్ని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. స్థానికుల సమాచారంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి కేసు నమోదు చేశారు. జిండి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
