Maharashtra Woman Dragged Video: నడి రోడ్డు మీద అరాచకం.. యువతిని ఈడ్చుకుంటూ లాక్కెళ్లి అత్యాచారం.. షాకింగ్ వీడియో..

Woman molested on road in sambhaji nagar Maharashtra: యువతిని పశుబలంతో రోడ్డు మీద లాక్కెళ్లాడు. ఆమెను తలకిందులుగా చేసి ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 6, 2026, 05:27 PM IST
Woman Dragged on road For 15 Minutes in sambhaji nagar Maharashtra: దేశంలో మహిళల భద్రత గాల్లో దీపంలా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రభుత్వాలు ఎన్నికఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన, పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళల వేధింపులకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన వారు తిరిగి వచ్చే వరకు కూడా భద్రతపై టెన్షన్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మహరాష్ట్రలోని శంభాజీనగర్ లో జరిగిన దారుణం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో అగ్గిరాజేసుకుంది. మహారాష్ట్రలోని శంభాజీ నగర్ లో ఒక యువతిని కొట్టి నీచుడు దారుణంగా ప్రవర్తించాడు.

జనవరి 31 న తెల్లవారుజామున 3:27 గంటలకు ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది. యువతి రోడ్డు మీద వెళ్తుంది. ఇంతలో ఆమెను ఫాలో అవుతూ  ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఆమెపట్ల వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఆమె అతడ్ని వారించిన కూడా అతగాడి పశుబలం ముందు ఆమె నిశ్చేష్టురాలిగా మారింది. ఆమెను కిందపడేసి లాక్కెళ్లాడు. పైకి ఎత్తి తలికిందులుగా చేసి ఆమె పర్సనల్ పార్ట్ లను టచ్ చేస్తు పైశాచీక ఆనందం పొందాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్ కింది భాగంలో తీసుకెళ్లి దారుణంకు పాల్పడ్డాడు.

ఆమె అరుస్తున్న కూడా అక్కడకు ఎవరు రావడంలేదు. రోడ్డు మీద దాదాపు 15 నిముషాలు పాటు ఆమెను వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఈ దారుణ ఘటన అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. చాలా సేపు పెనుగులాట తర్వాత అతను ఆమెను వేధించి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.

Read more: Snake Video: అయ్యోపాపం.. పెద్ద టైర్‌లో ఇరుక్కుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వెలుగులోకి రావడంతో పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేశారు. సదరు దారుణంకు పాల్పడిన వ్యక్తి గురించి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో పెనుదుమారం రాజుకుంది. అతనిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Maharashtrawoman assaults on roadman dragging woman on roadman assaults woman for 15 minutesMaharashtra crime news

