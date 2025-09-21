Video Viral: ఏంట్రా ఇది.. కరోనా కంటే డెంజర్ లా ఉంది.!. మామతో సరసాలు చేస్తే తప్పేంటని లైవ్ వీడియో...

Married woman Extramarital affair with fatherinlaw video: సమాజంలో సాధారణంగా పెళ్లిని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.మూడు ముళ్లు వేసి ఒకరితో మరోకరు కష్టసుఖాల్లో బాసటగా ఉంటామని అగ్ని సాక్షిగా ఏడడుగులు నడుస్తారు. అయితే.. ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తల సంబంధాలకు చెందిన ఘటనుల చూస్తే మాత్రం అసలు సమాజంలో ఎటు పోతుందో అని ప్రతి ఒక్కరి మనసుల్ని షాకింగ్ కు గురి చేస్తుంది.
ఈ క్రమంలో పెళ్లి చేసుకుని చిన్న చిన్న గొడవలకు దూరం అయిపోయి,వివాహేతర సంబంధాల మోజులో పడి కట్టుకున్న వాళ్లనను కాటికి పంపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో మరీ ఎక్కువయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది అయితే వావీ వరసలు మర్చిపోయి మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
తాజాగా.. ఒక మహిళ తన మామతో సంబంధం పెట్టుకుంది. ఆయనతో ఉంటే తప్పేంటని కూడా ఏకంగా వీడియో కూడా విడుదల చేసింది. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక మహిళ..తన భర్త పెళ్లి చేసుకుని దుబాయ్ కు వెళ్లిపోయాడని చెప్పింది.. ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు వస్తు వెళ్లేవాడని చెప్పింది.
తమకు పిల్లలు కలిగారని కూడా చెప్పింది. అయితే.. తన భర్త దుబాయ్ కు వెళ్లి చాలా కాలం అయ్యిందని కాల్స్ కానీ, తనతో ఎలాంటి విధంగా టచ్ లోకి రాలేడని చెప్పింది. అందుకు తన మామతో కలిసి ఉంటున్నానని, ఆ గ్రామం వదిలేశామని, తన భర్తకు చెందిన అన్నిరకాల వాట్సాప్, ఫెస్ బుక్, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాలలో ఆయన్నుబ్లాక్ చేశారని కూడా చెప్పింది.
తన మామతో కలిసి ఇద్దరం హ్యాపీగా ఉంటున్నామని, ఇందులో తప్పేంటని కూడా మహిళ నిస్సిగ్గుగా వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు మహిళను తిట్టిపోస్తున్నారు. అసలు నువ్వు మనిషివేనా.. అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. అంతేకాకుండా కూతురు లాంటి కోడలితో ఉంటున్న వాడిని కూడా ఏకీపారేస్తున్నారు.
