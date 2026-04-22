Woman on Girish Mahajan Video: గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్.. నడిరోడ్డు మీద మంత్రిని ఏకీపారేసిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

Woman fires on bjp minister girish Mahajan amid delimitation protest Mumbai rally: ఇటీవల కేంద్ర డీలిమిటేషన్ బిల్లు, మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లును ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా లోక్ సభలో ప్రవేష పెట్టింది. కానీ అది అనూహ్యంగా వీగిపోయింది. అపోసిషన్ పార్టీల వల్లే మహిళలకు 33 రిజర్వేషన్ బిల్లు విషయంలో కేంద్రంకు ఎదురుదెబ్బ తగిలిందని బీజేపీ నేతలు సీరియస్ అవుతున్నారు. దీనిపై దేశంలో దుమారం చెలరేగుతునే ఉంది. తాజాగా.. ముంబైలోని వర్లీలో బీజేపీ మంత్రి గిరిష్ మహాజన్ భారీగా కార్యకర్తలతో కలిసి రోడ్డు మీద నిరసనలకు దిగారు.
నాయకులకు మాత్రం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉండవు, కానీ వాళ్లే ట్రాఫిక్ను క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటారు
నాయకులు జనాల గురించి పట్టించుకోకుండా తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు షోలు, ధర్నాలు చేసే వారిని అందరూ ఇలాగే నిలదీస్తే అయినా రాజకీయ నాయకుల్లో మార్పు వస్తుందేమో..
ముంబైలోని వర్లీలో తన బిడ్డను స్కూల్…
— greatandhra (@greatandhranews) April 22, 2026
అంతే కాకుండా నినాదాలు చేస్తు రోడ్డంతా స్తంభింప చేశారు. ఎక్కడికక్కడ కిలోమీటర్ల మేరకు ట్రాఫిక్ నిలిచి పోయింది. ఒక మహిళ బైటకు వచ్చి బీజేపీ మంత్రి గిరిష్ మహాజన్ పై సీరియస్ అయ్యింది. మంత్రిని పట్టుకుని గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అంటూ రెచ్చిపోయింది. ఆమెను పోలీసులు వారించడానికి ప్రయత్నించిన వెనక్కు తగ్గలేదు.
ముంబైలోని వర్లీలో తన బిడ్డను స్కూల్ నుంచి తీసుకురావాల్సి ఉండగా ర్యాలీ కారణంగా గంటకు పైగా ట్రాఫిక్ జామ్లో చిక్కుకుపోయాయని మహిళ సీరియస్ అయ్యింది. ఆమె నేరుగా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోని మహాయుతి “మహిళా జన ఆగ్రోష్” ర్యాలీ వద్దకు వెళ్లి మంత్రి గిరీష్ మహాజన్ను రోడ్డు ఖాళీ చేయాలని, పక్కన మైదానంలో నిరసనలు చేసుకొవాలని ఫైర్ అయ్యింది.
కొంత మంది అక్కడున్న వారు మంత్రిని నిలదీస్తున్న మహిళ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై మహిళ చేసిన పనికి నెటిజన్లు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. రోడ్డు మీద ఈ న్యూసెన్స్ ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.