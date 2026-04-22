  • Woman on Girish Mahajan Video: గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్.. నడిరోడ్డు మీద మంత్రిని ఏకీపారేసిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

Woman fires on bjp minister girish mahajan: మంత్రి గిరిష్ మహాజన్ తో పాటు బీజేపీ నేతలపై మహిళ విరుచుకు పడింది. అంతే కాకుండా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో మహిళ రోడ్డు మీద చేసిన హంగామా నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 02:40 PM IST
RBI: ఆటో డెబిట్‌పై ఆర్బీఐ ఉక్కుపాదం.. 24 గంటల ముందే నోటీసు.. లేదంటే నో మనీ కట్!
5
RBI New Auto Debit Rules 2026
RBI: ఆటో డెబిట్‌పై ఆర్బీఐ ఉక్కుపాదం.. 24 గంటల ముందే నోటీసు.. లేదంటే నో మనీ కట్!
Baldness Remedy: హెయిర్ ఫాల్‌కు గుడ్‌బై… ఇంట్లోనే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్..బట్టతల సమస్యకు చెక్ పెట్టే సొల్యూషన్ వచ్చేసిందోచ్!!
5
baldness remedy at home
Baldness Remedy: హెయిర్ ఫాల్‌కు గుడ్‌బై… ఇంట్లోనే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్..బట్టతల సమస్యకు చెక్ పెట్టే సొల్యూషన్ వచ్చేసిందోచ్!!
EPFO: సహారా ఇండియా ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్... త్వరలోనే పిఎఫ్ డబ్బులు లభించే అవకాశం..!!
5
Sahara India
EPFO: సహారా ఇండియా ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్... త్వరలోనే పిఎఫ్ డబ్బులు లభించే అవకాశం..!!
JEE మెయిన్‌లో తక్కువ మార్కులా? డోంట్ వర్రీ బ్రో.. ఈ ట్రిక్ తెలిస్తే మంచి కాలేజీలో సీటు పక్కా..!!
7
JEE Main Result 2026
JEE మెయిన్‌లో తక్కువ మార్కులా? డోంట్ వర్రీ బ్రో.. ఈ ట్రిక్ తెలిస్తే మంచి కాలేజీలో సీటు పక్కా..!!
Woman fires on bjp minister girish Mahajan amid delimitation protest Mumbai rally: ఇటీవల కేంద్ర డీలిమిటేషన్ బిల్లు, మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లును ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా లోక్ సభలో ప్రవేష పెట్టింది. కానీ అది అనూహ్యంగా వీగిపోయింది. అపోసిషన్ పార్టీల వల్లే మహిళలకు 33 రిజర్వేషన్ బిల్లు విషయంలో కేంద్రంకు  ఎదురుదెబ్బ తగిలిందని బీజేపీ నేతలు సీరియస్ అవుతున్నారు.  దీనిపై దేశంలో దుమారం చెలరేగుతునే ఉంది.  తాజాగా.. ముంబైలోని వర్లీలో బీజేపీ మంత్రి  గిరిష్ మహాజన్ భారీగా కార్యకర్తలతో కలిసి రోడ్డు మీద నిరసనలకు దిగారు.

అంతే కాకుండా నినాదాలు చేస్తు రోడ్డంతా స్తంభింప చేశారు. ఎక్కడికక్కడ కిలోమీటర్ల మేరకు ట్రాఫిక్ నిలిచి పోయింది.  ఒక మహిళ బైటకు వచ్చి బీజేపీ మంత్రి గిరిష్ మహాజన్ పై సీరియస్ అయ్యింది. మంత్రిని పట్టుకుని గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అంటూ రెచ్చిపోయింది. ఆమెను పోలీసులు వారించడానికి ప్రయత్నించిన వెనక్కు తగ్గలేదు.

ముంబైలోని వర్లీలో తన బిడ్డను స్కూల్ నుంచి తీసుకురావాల్సి ఉండగా ర్యాలీ కారణంగా గంటకు పైగా ట్రాఫిక్ జామ్‌లో చిక్కుకుపోయాయని మహిళ సీరియస్ అయ్యింది. ఆమె నేరుగా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోని మహాయుతి “మహిళా జన ఆగ్రోష్” ర్యాలీ వద్దకు వెళ్లి మంత్రి గిరీష్ మహాజన్‌ను రోడ్డు ఖాళీ చేయాలని, పక్కన మైదానంలో నిరసనలు చేసుకొవాలని ఫైర్ అయ్యింది.

Read more: Karnataka homestay Rape: కర్ణాటకలో ఘోరం.. మూడు రోజుల పాటు యూఎస్ మహిళపై అత్యాచారం..

కొంత మంది అక్కడున్న వారు మంత్రిని నిలదీస్తున్న మహిళ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై మహిళ చేసిన పనికి నెటిజన్లు  సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. రోడ్డు మీద ఈ న్యూసెన్స్ ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

