  • Faridabad Gang rape: న్యూ ఇయర్ వేళ దేశం ఉలిక్కిపడే ఘటన.. రన్నింగ్ వ్యాన్‌లో యువతిపై గ్యాంప్ రేప్..

Faridabad Gang rape: న్యూ ఇయర్ వేళ దేశం ఉలిక్కిపడే ఘటన.. రన్నింగ్ వ్యాన్‌లో యువతిపై గ్యాంప్ రేప్..

Woman gang rape in moving car faridabad: మహిళను తమ వ్యాన్ లో డ్రాప్ చేస్తామని మాయమాటలు చెప్పి ఎక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత రెండు గంటల పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో తిప్పుతు సాముహిక అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఫరీదాబాద్ లో జరిగిన ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 31, 2025, 02:16 PM IST
  • ఫరీదాబాద్ లో ఘోరం..
  • రన్నింగ్ వ్యాన్ లో మహిళలపై అత్యాచారం..

Faridabad Gang rape: న్యూ ఇయర్ వేళ దేశం ఉలిక్కిపడే ఘటన.. రన్నింగ్ వ్యాన్‌లో యువతిపై గ్యాంప్ రేప్..

Woman gang raped inside moving van in faridabad: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నిచట్టాలు తీసుకొచ్చిన, ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలపై అత్యాచారాలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన ఆడవాళ్లు తిరిగి సెఫ్  గా తిరిగిన వచ్చేంత వరకు కూడా టెన్షన్ గా మారింది. దీంతో నిత్యం మహిళలపై వేధింపులు, అఘాయిత్యాల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం.. హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌లో సభ్యసమాజం తలదించుకునే ఘోరం చోటు చేసుకుంది. రన్నింగ్ వ్యాన్ లో  28 ఏళ్ల  యువతిపై దుండగులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. సోమవారం  అర్ధరాత్రి  యువతి ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చింది.

ఆమె ఇంటికి వెళ్లేందుకు వాహనం కోసం ఎదురు చూస్తుంది. ఇంతలో కొంత మంది ఆగంతకులు వ్యాన్ లో వచ్చారు. ఇంటి దగ్గర దింపుతామని ఎక్కించుకున్నారు.ఆ తర్వాత వ్యాన్ లో గుర్గావ్ అంతా తిప్పుడు, రెండు గంటల పాటు సాముహిక అత్యాచారంకు పాల్పడ్డారు. ఆమె ఎంత వేడుకున్న కూడా వదల్లేదు.

మొత్తంగా ఆమెను  మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ఎస్‌జీఎమ్ నగర్‌లోని రాజా చౌక్ సమీపంలో ఆమెను కదులుతున్న వ్యాన్ నుంచి బయటకు తోసేశారు. దీంతో ఆమె ముఖానికి, శరీరంకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్థానికులు ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆమె ముఖానికి అయిన గాయాలకు వైద్యులు 10 నుంచి 12 కుట్లు వేశారు.

ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, కానీ ఆమె షాక్‌లో ఉన్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు.  మరోవైపు ఆమెకు పెళ్లి అయి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. భర్తతొ గొడవలు పడి దూరంగా ఉంటుంది.  ఘటన ముందురాత్రి తల్లితో గొడవపడి స్నేహితురాలి ఇంటికి వెళుతున్నట్లు సోదరికి చెప్పింది.

Read more: Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మరో ఘోరం.. ఢీ కొన్న రెండు లోకో రైళ్లు.. 70 మందికి తీవ్ర గాయాలు..

ఆ తర్వాత వ్యాన్లో ఎక్కగా ఈ ఘోరం చోటు చేసుకున్నట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనలో మరో ఇద్దరు కూడా ఉన్నారని అనుమానంతో పోలీసులు ఆ ప్రదేశంలో సీసీకెమెరాలను జల్లెడపడుతున్నారు.  న్యూ ఇయర్ వేళ ఈ ఘటన మాత్రం దేశం ఉలిక్కి పడేదిగా మారింది.

