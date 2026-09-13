Woman hair gets stuck in ferris wheel in Yavatmal fair video: చాలా మంది తరచుగా జాతరకు వెళ్తుంటారు. సరదాగా ఎంజాయ్ చేద్దామనుకుని వెళ్లినప్పుుడు కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. మహారాష్ట్రలోని యవత్మాల్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. శుక్రవారం మహగావ్ తాలూకాలో ‘తన్హా పోలా’ జాతర జరిగింది. దీనికి చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులుపెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు.
Yavatmal - A 25-year-old woman was seriously injured at a temple fair in Phulsawangi of Mahagaon taluka afternoon after her hair got caught in a Ferris wheel bearing, pulling off part of her scalp. The accident took place during the Tanha Polya fair held at the foot of Puneswar… pic.twitter.com/hQDd8C6J01
— NextMinute News (@nextminutenews7) September 12, 2026
దీనిలో ఫుల్సావంగికి చెందిన 25 ఏళ్ల బాలి మారోతి కూడా ఈ జాతరను సందర్శించింది. అయితే ఆమె జాతరలో భాగంగా అక్కడ ఉన్న జాయింట్ వీల్ ఎక్కింది. అప్పుడు ఆమె జుట్టు బేరింగ్ లో చిక్కుకుంది. తొలుత ఆమె జుట్టును లాగేందుకు ప్రయత్నించింది.కానీ అప్పటికే జాయింట్ వీల్ వేగంగా తిరగడంతో ఆమె జుట్టు దానిలో చుట్టుకునిపోయింది. ఆమె తలలోని చర్మం కూడా ఊడిపోయి బైటకు వచ్చింది. ఆమెకు విపరీతంగా రక్తస్రావమైంది.
మహిళ అరుపులతో రైడ్ ను వెంటనే నిలిపి వేశారు. ఆమెను మెల్లగా దాని నుంచి బైటకు తీసుకొచ్చి ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా గందర గోళ వాతావరణం తలెత్తింది.
పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. అయితే.. జాయింట్ వీల్ ఘటన జాతరలో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
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