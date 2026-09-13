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Maharashtra: మహరాష్ట్రలో ఘోరం.. జాయింట్ వీల్‌లో మహిళ జుట్టుచిక్కుకుని, ఊడొచ్చిన తల చర్మం.. వీడియో వైరల్..

Yavatmal ferris wheel accident: యవత్మాల్ లో జాతరను సందర్శించిన ఒక మహిళ అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన జాయింట్ వీల్‌ ఎక్కింది. అయితే సీటు వెనుక ఉన్న బేరింగ్‌లో ఆమె జుట్టు చిక్కుకున్నది. ఆమె ఎంతగా లాగిన కూడా అది రాలేదు. ఇంతలో జాయింట్ వీల్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:59 PM IST
Maharashtra: మహరాష్ట్రలో ఘోరం.. జాయింట్ వీల్‌లో మహిళ జుట్టుచిక్కుకుని, ఊడొచ్చిన తల చర్మం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Yavatmalferriswheelaccident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Maharashtra: మహరాష్ట్రలో ఘోరం.. జాయింట్ వీల్‌లో మహిళ జుట్టుచిక్కుకుని, ఊడొచ్చిన తల చర్మం.. వీడియో వైరల్..
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