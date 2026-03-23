Lucknow Murder Case: ప్రియుడితో బెడ్ మీద అలా దొరికిపోయిన కొడలు.!.. అత్తను ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Woman kills her mother in law with tenant lover lucknow: సమాజంలో ఇటీవల దారుణ ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా చోటు చేసు కుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భర్తలు తమ భార్యల్ని హత్యలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని మరీ వివాహేతర సంబంధాల్లో పడి కట్టుకున్న వాళ్లను కడతెరుస్తున్నారు. యూపీలోని లక్నోలో సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ల లఖ్నవూలోని నిషాత్ గంజ్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన సంభవించింది. త్రిదేశ్, రంజన భార్యభర్తలు. వీరి ముగ్గురు సంతానం.వీరితో పాటు త్రిదేశ్ తల్లి నిర్మలాదేవి కూడా అదే ఇంట్లో ఉంటున్నారు.
అయితే..వీరు ఇంటికి పెంట్ హౌస్ ఉంది. అందులో రాజన్ అనే వ్యక్తి అద్దెకు ఉంటున్నాడు. రంజనకు , రాజన్ కు పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. తరచుగా భర్త ఇంట్లో నుంచి వెళ్లగానే కోడలు పెంట్ హౌస్ కు వెళ్లి రొమాన్స్ చేసేది. ఇది కాస్త అత్తకు తెలిసింది. దీంతో భర్తకు తెలిస్తే గొడవలు అవుతాయని వారించింది. దీనిపై ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరిగేవి. తమ బంధానికి అత్త అడ్డుగా ఉందని ఇద్దరు ప్లాన్ వేశారు.
ఇటీవల రంజన , ప్రియుడితో కలిసి భర్త ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాక నిర్మలాదేవీ కాళ్లు చేతులు కట్టేసి గొంతు నులిమి హత్య చేశారు. ఇంట్లోని బంగారంను ప్రియుడికిచ్చి దొంగలు చోరీ కోసం హత్య చేసినట్లు డ్రామాలు ఆడారు. ఆ తర్వాత భర్తకు , పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
మహిళను విచారించగా ఆమె చెబుతున్న మాటలు పోలీసులకు అనుమానస్పదంగా అన్పించాయి. దీంతో చుట్టుపక్కల వారిని ఆరా తీయగా ఎఫైర్ విషయం బైటపడింది. దీంతో తమదైన స్టైల్ లో అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయాన్ని అంగీకరించారు. తమ వివాహేతర సంబంధంకు అడ్డు వస్తుందనే అత్తను హత్య చేసినట్లు మహిళ పోలీసుల ఎదుట ఒప్పుకుంది. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు ప్రియుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టి అతడ్ని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.
