English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Nanded: షాకింగ్‌.. నుదిటిపై కుంకుమ ధరించి ప్రియుడి డెడ్‌బాడీని పెళ్లి చేసుకున్న యువతి..!

Nanded: షాకింగ్‌.. నుదిటిపై కుంకుమ ధరించి ప్రియుడి డెడ్‌బాడీని పెళ్లి చేసుకున్న యువతి..!

Woman Marries Boyfriends Dead Body: పరువు హత్య ప్రియుడు ప్రాణం తీసింది. అయినా వెనక్కి తగ్గని యువతి తన ప్రియుడి మృతదేహంతోనే పెళ్లి చేసుకుంది. మహారాష్ట్ర నాందేడ్‌లో ఈ పరువు హత్య జరిగింది. కులం వేరు అని యువతీ తండ్రి వారి ప్రేమను అంగీకరించకుండా ప్రేమికుడిని హత్య చేశాడు. అయినా మాట వినని యువతి ఎట్టకేలకు తన ప్రియుడి డెడ్ బాడీతోనే వివాహం చేసుకుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 30, 2025, 09:31 AM IST

Trending Photos

Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. రూ.707 కోట్ల పెండింగ్‌ బిల్లులు విడుదల
5
govt employees
Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. రూ.707 కోట్ల పెండింగ్‌ బిల్లులు విడుదల
Money Saving Tips: పిల్లలకు డబ్బు విలువ చెప్పాల్సిందే.. ఈ 5 విషయాలకు పిల్లలకు చెబితే.. ఏడాదికి 1లక్ష వరకు పొదుపు చేయడం పక్కా..!!
6
Money Saving Tips
Money Saving Tips: పిల్లలకు డబ్బు విలువ చెప్పాల్సిందే.. ఈ 5 విషయాలకు పిల్లలకు చెబితే.. ఏడాదికి 1లక్ష వరకు పొదుపు చేయడం పక్కా..!!
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
7
kokapet land auction
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
Hair Growth: జలపాతం లాంటి వాలుజడ..అగరబత్తి పొగ లాంటి కురులు..గడ్డిలాగా జుట్టు పెరగాలంటే అదిరిపోయే చిట్కా!
6
hair growth remedies
Hair Growth: జలపాతం లాంటి వాలుజడ..అగరబత్తి పొగ లాంటి కురులు..గడ్డిలాగా జుట్టు పెరగాలంటే అదిరిపోయే చిట్కా!
Nanded: షాకింగ్‌.. నుదిటిపై కుంకుమ ధరించి ప్రియుడి డెడ్‌బాడీని పెళ్లి చేసుకున్న యువతి..!

Woman Marries Boyfriends Dead Body: తండ్రి, సోదరులు కలిసి తన ప్రియుడిని హత్య చేశారని ప్రియుడి డెడ్ బాడీతోనే వివాహం చేసుకుందో యువతి. ఈ హృదయవిదారక ఘటన మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ లో చోటుచేసుకుంది. జునగంజ్‌కు చెందిన సాక్ష్యం టేట్, అంచల్ అనే ఇద్దరు యువతీ యువకులు ప్రేమించుకున్నారు. అయితే కులం వేరని తండ్రి వారి ప్రేమను అంగీకరించకపోవడంతో వారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. కూతురు ఎంత చెప్పినా మాట వినట్లేదని సదరు తండ్రి కిరాతకంగా ప్రియుడినే చంపేశాడు. అయితే చనిపోయిన కూడా అతడే తన భర్త అని అంచల్ ప్రియుడు మృతదేహాన్ని వివాహం ఆడింది. తన ప్రియుడిని హత్య చేసిన తండ్రి సోదరులను ఉరితీయాలని ఆమె డిమాండ్ చేస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈ హృదయ విదారక దృశ్యం దేశవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది. డెడ్ బాడీతో వివాహం చేసుకున్న మహిళ నుదుటిన కుంకుమ ధరించింది. దళిత యువకుని వివాహం చేసుకోబోతుందని కక్ష పెంచుకున్న తండ్రి ఆ యువకుడిని గన్‌తో కాల్చి చంపేశాడు అయితే మొదటగా వీళ్ళ ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్న అమ్మాయి సోదరులు అతని దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ఆయన వినకుండా వీరు కలిసి తిరగడంతో కోపోద్రిక్తులైన యువతి తండ్రి, సోదరులు హత్య చేశారు. 

 సదరు యువకుడు మృతదేహాన్ని చూసి అంచల్ ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయింది. తన ప్రియుడు చనిపోయి గెలిచాడు అని ఆమె ఏడుస్తూ నుదుడిపై కుంకుమ ధరించి వివాహం చేసుకుంది. ఆ ప్రదేశం అంతా శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. కులం కాదని ఈ పరువు హత్య చేశారు అంచల్ తండ్రి, సోదరుడు. బుల్లెట్లతో కాల్చి ఆ తర్వాత తలపై రాయితో మోది అతని చంపేశారు. ఈ ఘటనలో మొత్తంగా ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. ప్రేమ వివాహాన్ని వ్యతిరేకించిన తండ్రి సోదరులే ఓడిపోయారు.. మా ప్రేమే గెలిచిందంటూ ఆ యువతి కన్నీటి పర్యాంతమైంది.

ఇదీ చదవండి: దిత్వా తుపాను అల్లకల్లోలం..123 మందికి చేరిన మృతుల సంఖ్య..భారత్ 'ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు' షురూ!

ఇదీ చదవండి: EPF: ఈపీఎఫ్‌ పాస్‌బుక్‌ అప్‌డేట్‌ కావడం లేదా? అసలు కారణం ఇదే..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nanded shocking incidentwoman marries boyfriends dead bodyhonour killing case MaharashtraNanded crime newsMaharashtra Viral News

Trending News