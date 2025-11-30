Woman Marries Boyfriends Dead Body: తండ్రి, సోదరులు కలిసి తన ప్రియుడిని హత్య చేశారని ప్రియుడి డెడ్ బాడీతోనే వివాహం చేసుకుందో యువతి. ఈ హృదయవిదారక ఘటన మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ లో చోటుచేసుకుంది. జునగంజ్కు చెందిన సాక్ష్యం టేట్, అంచల్ అనే ఇద్దరు యువతీ యువకులు ప్రేమించుకున్నారు. అయితే కులం వేరని తండ్రి వారి ప్రేమను అంగీకరించకపోవడంతో వారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. కూతురు ఎంత చెప్పినా మాట వినట్లేదని సదరు తండ్రి కిరాతకంగా ప్రియుడినే చంపేశాడు. అయితే చనిపోయిన కూడా అతడే తన భర్త అని అంచల్ ప్రియుడు మృతదేహాన్ని వివాహం ఆడింది. తన ప్రియుడిని హత్య చేసిన తండ్రి సోదరులను ఉరితీయాలని ఆమె డిమాండ్ చేస్తోంది. అయితే ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ హృదయ విదారక దృశ్యం దేశవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది. డెడ్ బాడీతో వివాహం చేసుకున్న మహిళ నుదుటిన కుంకుమ ధరించింది. దళిత యువకుని వివాహం చేసుకోబోతుందని కక్ష పెంచుకున్న తండ్రి ఆ యువకుడిని గన్తో కాల్చి చంపేశాడు అయితే మొదటగా వీళ్ళ ప్రేమ గురించి తెలుసుకున్న అమ్మాయి సోదరులు అతని దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ఆయన వినకుండా వీరు కలిసి తిరగడంతో కోపోద్రిక్తులైన యువతి తండ్రి, సోదరులు హత్య చేశారు.
సదరు యువకుడు మృతదేహాన్ని చూసి అంచల్ ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయింది. తన ప్రియుడు చనిపోయి గెలిచాడు అని ఆమె ఏడుస్తూ నుదుడిపై కుంకుమ ధరించి వివాహం చేసుకుంది. ఆ ప్రదేశం అంతా శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. కులం కాదని ఈ పరువు హత్య చేశారు అంచల్ తండ్రి, సోదరుడు. బుల్లెట్లతో కాల్చి ఆ తర్వాత తలపై రాయితో మోది అతని చంపేశారు. ఈ ఘటనలో మొత్తంగా ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. ప్రేమ వివాహాన్ని వ్యతిరేకించిన తండ్రి సోదరులే ఓడిపోయారు.. మా ప్రేమే గెలిచిందంటూ ఆ యువతి కన్నీటి పర్యాంతమైంది.
