Viral Video: ఛీ.. నువ్వసలు తల్లివేనా..? పసిబిడ్డ ప్రాణంతో చెలగాటం.. స్కూటర్ డిక్కీలో పసికందును పెట్టి..

Woman Puts Baby Inside Scooter’s Dikki: ఓ తల్లి కావాలని చేసిందో లేక రీల్స్ కోసం చేసిందో లేక సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అయ్యేందుకు చేసిందో తెలీదు గానీ.. ఆమె చేసిన పని ఇప్పుడు నెట్టింట్లో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. దీంతో ఆమెను అంతా తిట్టి పోస్తున్నారు. నువ్వసలు తల్లివేనా..? సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అయ్యేందుకు ఇంతలా దిగజారిపోవాలా అంటూ విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ తల్లి చేసిన తప్పేంటి అంటే.. ముక్కు పచ్చలారని పసిబిడ్డను స్కూటర్ డిక్కీలో పెట్టడమే. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఆమె చేసిన పనిచూసి అంతా షాక్ అవుతున్నారు.
ఓ మహిళ బయటికి వెళ్లే ముందు స్కూటీ సీటు కింద ఉండే స్టోరేజ్ బాక్స్లో తన పసిబిడ్డను పడుకోబెట్టింది. ఆ తర్వాత సీటు మూసివేసి స్కూటీపై వెళ్లిపోతుంది. ఇదంతా ఆ వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారందరూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. పసిబిడ్డ ప్రాణంతో చెలగాటం ఆడతావా అంటూ ఆ మహిళపై సీరియస్ అవుతున్నారు.
సాధారణంగా స్కూటీ సీటు కింద డిక్కీలో హెల్మెట్ లేదా వేరే ఏవైనా సామాన్లు పెట్టుకుంటారు. దాన్ని స్టోరేజ్ బాక్స్ అంటారు. అందులో ఏవైనా వస్తువులు ఉంచాక సీటు మూసి వేస్తారు. సీటు లాక్ చేశాక.. డిక్కీలో గాలి ప్రసరణ ఏమాత్రం ఉండదు. లోపల ఊపిరి ఆడటం చాలా కష్టం. పైగా ఇంజిన్ పక్కనే ఉండటం వల్ల ఆ ప్రాంతం బాగా వేడెక్కిపోతుంది. అలాంటి ప్రమాదకర చోటులో పసిబిడ్డను ఉంచడం ఏంటి..? అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రీల్స్ కోసమే ఆ మహిళ ఇలా చేసిందని మండిపడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యేందుకు బిడ్డ ప్రాణాలను పణంగా పెడతావా అంటూ కసురుకుంటున్నారు. ఆ ఇరుకైన ప్రదేశంలో బిడ్డకు ఊపిరి ఆడుతుందా..? గాలి అందక బిడ్డకు ఏమైనా జరిగితే ఎవరు బాధ్యులని ప్రశ్నలతో నిలదీస్తున్నారు.
నువ్వు అసలు ఆ పసిబిడ్డకు తల్లివేనా..? అనే సందేహం కూడా కొందరు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే.. కన్న తల్లి అయితే ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేయదని అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అవ్వడం కోసం పసిబిడ్డ ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడటం కరెక్ట్ కానే కాదంటున్నారు. ఇది అత్యంత అమానవీయ ఘటన అని.. ఆ మహిళపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
A woman puts her infant child inside the storage carrier below the seat in scorching heat and drives off.
In any other country, This woman would be arrested and her child would be taken in protective care.
Some people don't deserve to be parents.
— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) March 12, 2026
