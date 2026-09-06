/Video Viral: వామ్మె.. నడి రోడ్డు మీద మందు తాగుతూ యువతి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Woman sitting on car and drinking alcohol in Haryana: ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అన్నింటిలో రాణిస్తున్నాం.. మరీ క్రైమ్ లలో ఎందుకు రాణించకూడదని భావిస్తున్నారో కానీ.. కట్టుకున్న వాళ్లను కొంత మంది మహిళలు వివాహేతర సంబంధాల మోజులో ఘోరంగా హత్యలు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది తప్పతాగి మగాళ్లు ఏవిధంగా అయితే రోడ్డుల మీద రచ్చ చేస్తారో అలా చేస్తున్నారు. అసలు ఎక్కడ తగ్గకుండా దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు మగాళ్లను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు.
हरियाणा में एक लड़की शराब की बोतल लेकर हाईवोल्टेज ड्रामा करती हुई नज़र आयी , लड़की खुलेआम कार पर बैठकर शराब पी रही थी लोगो ने समझाया तो उनसे जा भिड़ी और टूटी फूटी अंग्रेजी में भाषण देने लगी , pic.twitter.com/zwdwN98qft
— Nargis Bano (@Nargis_Bano78) September 5, 2026
పలు చోట్ల కిడ్నాప్ లు చేసి అత్యాచారం కూడా చేస్తున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అయితే.. తాజాగా.. ఒక యువతి నడి రోడ్డు మీద లిక్కర్ బాటిల్ పట్టుకుని నానా రచ్చ చేసింది. ఆమె మందు తాగుకుంటూ అక్కడున్న వారికి చుక్కలు చూపించింది.
హర్యానాలో ఒక యువతి మందు తాగుతూ రోడ్డు మీద నానా రచ్చ చేసింది. ఒక కారు నుంచి బైటకు వచ్చింది. అప్పటికే ఆమె ఫుల్ గా తాగి ఉంది. ట్రాఫిక్ లో మరో కారు మీద ఎక్కి అక్కడున్న వారి మీద బూతులు తిడుతూ రెచ్చిపోయింది. దీంతో రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. ఆమెను సముదాయిద్దామని చూసిన ఎక్కడ కూడా వెనక్కు తగ్గలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో మహిళను చాలా సేపటి తర్వాత ఆమెను మరోకారులో ఎక్కించుకుని అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు షాక్ అవుతున్నారు. అసలు మహిళలు ఇలా తయారయ్యారెంట్రా..?..అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.
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