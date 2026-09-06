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Video Viral: వామ్మె.. నడి రోడ్డు మీద మందు తాగుతూ యువతి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Haryana drunk woman Video:  నడి రోడ్డుమీద మహిళ తప్పతాగి నానా రచ్చ చేసింది. హర్యానాలో చోటు చేసుకున్న   ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:31 PM IST
Video Viral: వామ్మె.. నడి రోడ్డు మీద మందు తాగుతూ యువతి రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: haryanawomandrunknews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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