  • Video Viral: వామ్మో.. మొగుడ్ని మంచానికి కట్టేసిన పెళ్లాం.. పిస్టల్ చూపిస్తు మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Man ties to bed in uttar Pradesh: భార్య తన భర్తను మంచానికి కట్టేసిన ఘటన అలీపూర్లో చోటు చేసుకుంది. ఆ తర్వాత ఆమె గన్ తో లేపేస్తానంటూ అతనిపై తన ప్రతాపం చూపించింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 05:07 PM IST
  • యూపీలో షాకింగ్ ఘటన..
  • భర్తను బెడ్ కు కట్టేసిన భార్య..

Woman ties husband to bed over liquor dispute in uttar Pradesh: ఇటీవల భార్యభర్తల తగువులాటలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాల్లో పడి కట్టుకున్న వాళ్లను చంపుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని చంపితే మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ మధ్య కొందరి ప్రవర్తన వల్ల పవిత్రమైన వివాహ బంధం కాస్త బజారున పడుతుంది. ఈ క్రమంలో కొత్త ఏడాది మొదలై కొన్ని రోజులు అయ్యిందో లేదో ఈ  ఏడాది కూడా కొంత మంది భార్యలు, భర్తలు కట్టుకున్న వారిపై తమ షాడిజం చూపిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని అలీఘర్ లో ఒక వింత ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని అలీపూర్  జిల్లాలో ఒక జంట చేసిన పని వార్తలలో నిలిచింది.  హమీద్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన ప్రదీప్, సోనీలు ఇద్దరు భార్యభర్తలు. అయితే.. ప్రదీప్ రోజు తప్పతాగి తన భార్యను వేధించేవాడు. కొన్నిరోజులు కాపురం బాగానే చేసిన ఆ తర్వాత ఆర్థికపరంగా ఇద్దరి మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. దీంతో తరచుగా  కొట్టుకొవడం, పంచాయతీలు పెట్టుకొవడం ఎక్కువైంది. ఇటీవల సోని తన భర్తతో గొడవలు పీక్స్ కు చేరడంతో అతడ్ని మంచంకు భార్య కట్టేసింది.

ఆ తర్వాత పిస్టల్ తో లేపేస్తానంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అతని లక్ బాగుందో ఏంటో కానీ.. అప్పుడు ప్రదీప్ తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఉండటంతో అతడ్ని విడిపించారు.ఆ తర్వాత పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. చాలా రోజుల నుంచి తమ కోడలు తమను వేధిస్తుందని, అత్తింటివారు పోలీసుల ఎదుట వాపోయారు.

Read more: Rajasthan: జైల్లో చిగురించిన ప్రేమ.. హనీట్రాప్ యువతి, 5 గురిని మర్డర్ చేసిన యువకుడు... కోర్టు ఏంచేసిందంటే..?

కేసు నమోదు చేసుకున్న అధికారులు విచారణన చేపట్టారు. ఈ గొడవపై పోలీసులు చుట్టుపక్కల వారి నుంచి ఘటనపై ఆరాతీశారు.. ప్రదీప్ తాగి వచ్చి ఇరుగుపొరుగు వారితో కూడా గొడవ పడుతుంటాడని, అందుకే భార్య అతడిని కట్టేసిందని ప్రాథమికంగా తెలిసినట్లు చెప్పారు. మరోవైపు ఆమె దగ్గర పిస్టల్ ఏవిధంగా వచ్చిందని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ  ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar Pradeshup woman ties husband to bedUp man tied to bedUp woman ties husband to bedup family dispute

