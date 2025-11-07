English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Robbery: కళ్లలో కారం కొట్టి గోల్డ్ షాప్‌లో దొంగతనానికి యత్నం.. మహిళను చావబాదిన ఓనర్..!

Robbery: కళ్లలో కారం కొట్టి గోల్డ్ షాప్‌లో దొంగతనానికి యత్నం.. మహిళను చావబాదిన ఓనర్..!

Gujarat Robbery: గుజరాత్‌‌లో గోల్డ్ షాప్‌కి వెళ్లిన ఓ మహిళ నగలు కొట్టానంటూ షాప్ ఓనర్‌ని నమ్మించింది. సదరు యజమాని నగలు చూపిస్తుండగా.. ఒక్కసారిగా అతని కళ్లల్లోకి కారం కొట్టింది. వెంటనే గమనించిన షాప్ ఓనర్.. ఆ మహిళని పట్టుకొని చావబాదాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 7, 2025, 02:30 PM IST

Robbery: కళ్లలో కారం కొట్టి గోల్డ్ షాప్‌లో దొంగతనానికి యత్నం.. మహిళను చావబాదిన ఓనర్..!

Woman Tries To Rob Jewellery: గుజరాత్‌ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్‌లో షాకింగ్‌ ఘటన జరిగింది. గోల్డ్ షాప్‌కి వెళ్లిన ఓ మహిళ దొంగతనం చేసేందుకు.. ఓనర్ కళ్లలో కారం కొట్టింది. వెంటనే అలర్ట్ అయిన దుకాణం యజమాని ఆమెను చితక్కొట్టాడు. దీంతో మహిళ పారిపోయేందుకు యత్నించగా గట్టిగా పట్టుకున్న అతను పోలీసులకు అప్పజెప్పేందుకు తీసుకెళ్లాడు. ఇందుకు సంబంధించిన దృష్యాలు షాప్‌లోని సీసీటీవీలో రికార్డ్ కాగా.. అవి ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

అహ్మదాబాద్‌లోని రాణిప్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న గోల్డ్ షాప్‌లో సోని అనే యజమాని ఒక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు. అదే సమయంలో ఓ మహిళ షాప్‌లోకి నగలు కొనేందుకు వచ్చినట్లుగా నటించింది. సోని ఒంటరిగా ఉండటాన్ని గమనించి.. దొంగతనం చేసేందుకు వ్యూహం రచించింది.

ఈ క్రమంలో అతడి కళ్లలోకి కారం కొట్టేందుకు ప్రయత్నించింది. ఆమె చర్యను వెంటనే గుర్తించిన సదరు వ్యక్తి.. ఫేస్ పక్కకు తిప్పుకున్నాడు. అనంతరం ఆమెను పట్టుకొని చితక్కొట్టాడు. అనంతరం గోల్డ్ షాప్ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లాడు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు షాప్‌లోని సీసీటీవీలో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ ఘటనపై వీడియో ఆధారంగా రాణిప్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

