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మూడేళ్లు రాఖీ కట్టి.. నాలుగో ఏడాది భర్త ఫ్రెండ్‌తోనే జంప్‌!

Up Woman Elopes With Husband Friend: అన్నలా భావించి ఓ మహిళ మూడేళ్ల పాటు రాఖీ కట్టిన యువకుడితో జంప్‌ అయిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఈసానగర్‌లో చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకున్నవారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 21, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:20 PM IST
మూడేళ్లు రాఖీ కట్టి.. నాలుగో ఏడాది భర్త ఫ్రెండ్‌తోనే జంప్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మూడేళ్లు రాఖీ కట్టి.. నాలుగో ఏడాది భర్త ఫ్రెండ్‌తోనే జంప్‌!
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