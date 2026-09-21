Up Woman Elopes With Husband Friend Telugu: నమ్మిన బంధంతో పాటు మంచి విలువైన నమ్మకాలు సమాజంలో ఎంతలా మారిపోతున్నాయో నిరూపించే విత్రమైన, ఆశ్చర్యం కలిగించే ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లో వెలుగుచూసింది. సొంత అన్నలా భావించి.. వరుసగా మూడేళ్ల పాటు రాఖీ కూడా కట్టిన ఓ మహిళ.. నాలుగో సంవత్సరం వచ్చేసరి అన్నలా భావించిన వ్యక్తితో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. భర్త, ఎనిమిదేళ్ల కొడుకుని గాలికి వదిలేసి ఆమె తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఈసానగర్కి చెందిన ప్రద్యుమ్ సింగ్కు.. శివానీ దూబే అనే మహిళతో సుమారు 10 సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లి జరిగింది.. వీరికి 8 సంవత్సరాల కుమారుడు కూడా ఉన్నారు. కొంతకాలం పాటు వీరి కాపురం ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా చాలా సాఫీగానే సాగుతూ పోతోంది.. అయితే, ప్రద్యుమ్ సింగ్ స్నేహితుడైన సుమిత్ అగర్వాల్.. వీరి ఇంటికి ఎప్పుడెప్పుడూ వస్తూ ఉండేవాడు.. ఆయను తన స్నేహితుడి కుటుంబంతో అతడికి మంచి చనువు కూడా చాలా తొందరలోనే ఏర్పడింది..
ఈ క్రమంలో శివానీ సొంత సోదరులు ఎవరూ లేరని బాధపడుతూ.. సుమిత్ను అన్నగా భావిస్తున్నట్లు తరుచుగా చెప్పేది. వరుసగా మూడేళ్లపాటు ప్రతి రక్షాబంధన్ పండుగకు అతడికి ఎంతో ఆప్యాయంగా రాఖీ కట్టింది.. సుమిత్ కూడా ఆమెను సోదరిగానే చూస్తున్నాడని భర్త ప్రద్యుమ్ సింగ్ ఎంతో నమ్మాడు.. స్నేహితుడిని, భార్యను అనుమానించే అవకాశం లేకుండా వారి ప్రవర్తన కొనసాగింది.
అయితే.. నాలుగో ఏడాది వచ్చేసరికి సీన్ పూర్తిగా మారిపోయింది.. అన్నా అని పిలిచిన నోటితోనే అతడితో ప్రేమలో పడిన శివానీ.. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి సుమిత్ అగర్వాల్తో కలిసి జంప్ అయిపోయింది.. పదేళ్ల వైవాహిక బంధాన్ని, పేగుబంధమైన ఎనిమిదేళ్ల కుమారుడిని సైతం వదిలేసి ఆమె ప్రియుడితో వెళ్లిపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఈ జంట నేరుగా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. తామిద్దరం ఇష్టపూర్వకంగానే కలిసి జీవించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారని.. తమకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ప్రాణహాని ఉందని.. వారికి తప్పకుండా అధికారులు రక్షణ కల్పించాలని వేడుకున్నారు. విషయం తెలుసుకుని షాక్కు గురైన భర్త ప్రద్యుమ్ సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లిన్నట్లు తెలుస్తోంది. స్నేహితుడు, భార్య చేసిన ద్రోహానికి తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన అతడు.. ఇకపై ఆమెతో కలిసి జీవించే ప్రసక్తే లేదని.. వెంటనే విడాకులు ఇవ్వడానికి సిద్ధమని పోలీసుల సమక్షంలో స్పష్టం చేశాడు.
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