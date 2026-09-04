/Woman Wrestler Suicide: మహారాష్ట్రలో ఘోరం.. ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి జాతీయ మహిళ రెజ్లర్ ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Woman Wrestler Ashwini manohar paul suicide news: ఇటీవల కొంత మంది చిన్న చిన్న విషయాలకు నూరెళ్ల నిండు జీవితాన్ని మధ్యలోనే ముగించేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దంపతుల మధ్య గొడవల వల్ల తరచుగా హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలకు చెందిన ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అయితే.. కొంత మంది తమ పిల్లలను కూడా వారితో పాటు బలితీసుకుంటున్నారు. తమ కోపాగ్నిలో వారి పిల్లలను ఆహుతులు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలోని ధారాశివ్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. జాతీయ మహిళా రెజ్లర్ అయిన అశ్వని మనోహర్ పాల్ తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి వంద అడుగుల లోతైన నల్ దుర్గ్ కోటపై నుంచి కిందకు దూకి సూసైడ్ చేసుకుంది.
అయితే కొన్ని రోజులుగా.. అశ్వినిని ఆమె భర్త, అత్తమామలు నిరంతరం మానసికంగానూ, శారీరకంగానూ వేధిస్తుండటంతో ఆమె తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైంది. ఇక తన జీవితంను ముగించు కుంటానని, పిల్లలు అనాథలామారకూడదని తనతో పాటు తీసుకెళ్లాలని భావించి ఈ విధంగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ దారుణ ఘటనలో అశ్విని, ఆమె ఐదేళ్ల కుమారుడు అజింక్యా స్పాట్ లోనే మృతి చెందగా, కవల కుమార్తెలలో క్రాంతి ఆసుపత్రిలో కన్నుమూసింది.
మరో చిన్నారి వీరా తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో వెంటిలేటర్పై మృత్యువుతో పోరాడుతోంది. ఆమెకు వెంటిలెటర్ పైన వైద్యం అందిస్తున్నారు.ఈ మేరకు స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అత్తింటి వారు వేధింపుల వల్ల తన కూతురు ఈ దారుణంకు పాల్పడిందని రెజ్లర్ తల్లిదండ్రులు గుండెలు బాదుకుంటూ కన్నీళ్లుపెట్టుకుంటున్నారు.
మరోవైపు 'మహారాష్ట్ర టైగ్రెస్'గా పేరొందిన జాతీయ మహిళా రెజ్లర్ అశ్విని మనోహర్ పాల్ ఈ విధంగా సూసైడ్ చేసుకొవడం పట్ల క్రీడాలోకం అంతా ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైంది. అశ్వని ఇప్పటికే.. జాతీయ స్థాయిలో 5 స్వర్ణాలు, 6 రజత పతకాలు గెల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసునమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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