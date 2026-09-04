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Woman Wrestler Suicide: మహారాష్ట్రలో ఘోరం.. ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి జాతీయ మహిళ రెజ్లర్ ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Ashwini manohar paul suicide: మహిళ రెజ్లర్  నల్‌దుర్గ్ కోటపై నుంచి 100 అడుగుల లోతైన లోయలోకి దూకింది. దీంతో ఆమెతో పాటు  ఆమె ఐదేళ్ల కుమారుడు అజింక్యా గాస్పాట్ లోనే దుర్మరణం చెందగా, కవల కుమార్తెలలో క్రాంతి అనే చిన్నారి ఆసుపత్రిలో కన్నుమూసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:49 PM IST
Woman Wrestler Suicide: మహారాష్ట్రలో ఘోరం.. ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి జాతీయ మహిళ రెజ్లర్ ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: WomanWrestlerAshwinimanoharpaulsuicide

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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