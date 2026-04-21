MP Pappu Yadav Video: మహిళలు రాజకీయాల్లో రావాలంటే బెడ్ ఎక్కాల్సిందే.. ఎంపీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

mp pappu Yadav sparks on women politicians: ఎంపీ పప్పు యాదవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు బీహర్ మహిళ కమిషన్ సీరియస్ అయ్యింది. అంతే కాకుండా దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులను సైతం జారీ చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:27 PM IST
Mp pappu Yadav controversy comments on woman political career: బీహార్‌లోని పూర్నియా స్వతంత్ర ఎంపీ, పప్పు యాదవ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ రాజకీయాల్లో దుమారంగా మారాయి. మహిళలు రాజకీయాల్లో రాణించాలంటే తప్పకుండా మరో నేత బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లాల్సిందేనంటూ ఎంపీ పప్పు యాదవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. బీహర్ మహిళ కమిషన్ ఈ వివాదంను సుమోటోగా స్వీకరించింది. వెంటనే దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులను జారీ చేసింది.  ఇప్పటికే మహిళలకు 33 రిజర్వేషన్ అంశం దేశంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అనూహ్యంగా ఈ బిల్లు లోక్ సభలో వీగిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఎంపీ పప్పు యాదవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. 

దేశ రాజకీయాల్లో రాజీ లేకుండా మహిళలు ముందుకు సాగడం దాదాపు అసాధ్యంగా మారిందని పప్పు యాదవ్ పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా ప్రతి చోట వారు వేధింపులకు గురౌతున్నారని అన్నారు. భారత సమాజంలో మహిళలను దేవతలుగా భావిస్తున్నప్పటికీ, వాస్తవం దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉందని పప్పు యాదవ్ అన్నారు.

 నారీ శక్తి వందన్ పై జరుగుతున్న రాజకీయ రచ్చ నేపథ్యంలో..  90 శాతం మహిళలు ఒక నాయకుడి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లకుండా రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించలేరని పప్పు యాదవ్ అన్నారు. మహిళలు స్కూల్ లు, పని ప్రదేశాలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు ఇలా ప్రతిచోట వేధింపులకు గురౌతున్నారని అన్నారు.  అమెరికా నుండి భారతదేశం వరకు, రాజకీయ నాయకులు మహిళలపై రాబందు కన్నేసి ఉంచారన్నారు.

 బీహార్ మహిళా కమిషన్‌ సీరియస్..

ఎంపీ పప్పు యాదవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీహర్ మహిళ కమిషన్ సీరియస్ అయ్యింది. ఈ విషయాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించి నోటీసు జారీ చేసింది. ఇది మహిళల ఆత్మగౌరవంకు, సామాజిక భద్రతకు దెబ్బతీసేలా వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. రాజకీయాల్లో పనిచేసే మహిళలు  రాజకీయ నాయకులతోనే పడకలు పంచుకుంటారని చేసిన వ్యాఖ్యలపై మహిళ కమిషన్ తీవ్రంగా పరిగణించింది.

దీనిపై ఎంపీకి స్పందించడానికి మూడు రోజుల గడువు ఇచ్చింది. మీ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలని లోక్ సభ స్పీకర్ కు ఎందుకు సిఫారసు చేయకూడదో చెప్పాలని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ వివాదంపై అపోసిషన్ పార్టీలు ఫైర్ అవుతున్నాయి.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

