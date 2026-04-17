English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Women Reservation bill Rejected: కేంద్రంకు బిగ్ షాక్.. లోక్ సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ సవరణ బిల్లు..

Women Reservation bill Rejected: కేంద్రంకు బిగ్ షాక్.. లోక్ సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ సవరణ బిల్లు..

131 st Amendment Bill rejected in lok sabha:  కేంద్రం ప్రవేశ పెట్టిన 131 రాజ్యంగ సవరణ బిల్లు లోక్ సభలో  వీగిపోయింది. ఇది చారిత్రాత్మక తప్పిదం అంటూ కేంద్ర మంత్రి రిజీజు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 08:17 PM IST
  • కేంద్రంకు ఊహించని ఝలక్..
  • సభను వాయిదా వేసిన స్పీకర్..

Trending Photos

Women Reservation bill Rejected: కేంద్రంకు బిగ్ షాక్.. లోక్ సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ సవరణ బిల్లు..

Women reservation bill 131 st Amendment Bill rejected: కేంద్రం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన వుమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ 131 వ రాజ్యంగ సవరణ బిల్లు  లోక్ సభలో వీగిపోయింది.  శుక్రవారం  ఈరోజు జరిగిన ఓటింగ్ ప్రక్రియలో మొత్తంగా 528 మంది పాల్గొన్నారు. దీనిలో బిల్లుకు అనుకూలంగా 298, వ్యతిరేకంగా 230 మంది ఓట్లు వేశారు.  మూడింట రెండో వంతు మెజారిటీ రాని నేపథ్యంలో బిల్ వీగిపోయింది. ఈ క్రమంలో మిగతా రెండు బిల్లులను సైతం కేంద్రం వెనక్కు తీసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

డీలిమిటేషన్ బిల్లు 2026, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల చట్టాల సవరణ బిల్లు 2026 లను వెనక్కు తీసుకుంటున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజీజు ప్రకటించారు.  అంతేకాకుండా అపోసిషన్ పార్టీలు చారిత్రక తప్పిందం చేశాయన్నారు. డీలిమిటేషన్ ముసుగులో రాజకీయాలు చేసేందుకు ప్రయత్నించిన కేంద్రంకు ఇది చెంపెట్టని కాంగ్రెస్  వ్యాఖ్యలు  చేసింది.

 ఈ క్రమంలో లోక్ సభను రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నట్లు స్పీకర్ ప్రకటించారు. దీంతో కేంద్రంపై అపోసిషన్ పార్టీలు ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి ప్రధాని మోదీకి బిగ్ షాక్ ఇచ్చాయి. వుమెన్ రిజర్వేషన్ ను డీలిమిటేషన్ తో ముడిపెట్టడమే కేంద్రం తప్పిదమని అపోసిషన్ పార్టీలు కేంద్రంపై ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ వుమెన్ రిజర్వేషన్ ను ప్రత్యేకంగా బిల్లు తెచ్చి ఉంటే తమ మద్దతు ఉండేదన్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Women Reservation BillDelimitation131st Amendment Billlok sabhaLok Sabha today rejected the Constitution

Trending News