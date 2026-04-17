Women Reservation bill Rejected: కేంద్రంకు బిగ్ షాక్.. లోక్ సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ సవరణ బిల్లు..

Women reservation bill 131 st Amendment Bill rejected: కేంద్రం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన వుమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ 131 వ రాజ్యంగ సవరణ బిల్లు లోక్ సభలో వీగిపోయింది. శుక్రవారం ఈరోజు జరిగిన ఓటింగ్ ప్రక్రియలో మొత్తంగా 528 మంది పాల్గొన్నారు. దీనిలో బిల్లుకు అనుకూలంగా 298, వ్యతిరేకంగా 230 మంది ఓట్లు వేశారు. మూడింట రెండో వంతు మెజారిటీ రాని నేపథ్యంలో బిల్ వీగిపోయింది. ఈ క్రమంలో మిగతా రెండు బిల్లులను సైతం కేంద్రం వెనక్కు తీసుకుంది.
డీలిమిటేషన్ బిల్లు 2026, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల చట్టాల సవరణ బిల్లు 2026 లను వెనక్కు తీసుకుంటున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజీజు ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా అపోసిషన్ పార్టీలు చారిత్రక తప్పిందం చేశాయన్నారు. డీలిమిటేషన్ ముసుగులో రాజకీయాలు చేసేందుకు ప్రయత్నించిన కేంద్రంకు ఇది చెంపెట్టని కాంగ్రెస్ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఈ క్రమంలో లోక్ సభను రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నట్లు స్పీకర్ ప్రకటించారు. దీంతో కేంద్రంపై అపోసిషన్ పార్టీలు ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి ప్రధాని మోదీకి బిగ్ షాక్ ఇచ్చాయి. వుమెన్ రిజర్వేషన్ ను డీలిమిటేషన్ తో ముడిపెట్టడమే కేంద్రం తప్పిదమని అపోసిషన్ పార్టీలు కేంద్రంపై ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ వుమెన్ రిజర్వేషన్ ను ప్రత్యేకంగా బిల్లు తెచ్చి ఉంటే తమ మద్దతు ఉండేదన్నారు.
