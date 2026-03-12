English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IT Employees WFH Latest News: ఐటీ దిగ్గజ సంస్థలు ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా LPG గ్యాస్ కొరత ఏర్పడి క్యాంటీన్లను మూసేయడం వల్ల ఉద్యోగులకు కూడా ప్రత్యేకమైన వర్క్ ఫ్రం హోమ్‌ ఫెసిలిటీని అందిస్తున్నారు. కరోనా తర్వాత మళ్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ప్రారంభం అవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 12, 2026, 09:25 PM IST

IT Employees WFH Latest Telugu News: ఐటి రంగాల్లో గత కొద్ది రోజులుగా వర్క్ ఫ్రమ్‌ ఆఫీస్ సందడి కనిపిస్తోంది.. కరోనా కష్టకాలం ముగిసిన తర్వాత ఆఫీసులు కళకళలాడుతున్న తరుణంలో ఉద్యోగులు మళ్లీ ఇంటి బాట పట్టాల్సిన పరిస్థితి ఎదురయింది... అయితే, ఈ సారి కారణం వైరస్ మాత్రం కాదు.. వంట గ్యాస్ కోరత అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ HCL టెక్నాలజీస్ తమ చెన్నై ఉద్యోగులకు పంపించిన ఒక మేల్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా కూడా మారింది..

చెన్నైలోని HCL ఆఫీసుల్లో గ్యాస్ కొరత కారణంగా క్యాంపస్ కేఫ్‌లలో ఆహార సరఫరాకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది.. వేల సంఖ్యలో ఉండే ఉద్యోగులకు భోజన వసతి కల్పించడం కష్టతరంగా కంపెనీకి మారింది.. దీంతో యాజమాన్యం కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది.. రెండు రోజులపాటు ఉద్యోగులందరూ ఇంటి నుంచి పనిచేయాలని సూచించింది.. ఆఫీసుకు వచ్చి భోజనం లేక ఇబ్బంది పడటం కంటే.. ఇంటి వద్ద ఉంటూ ప్రశాంతంగా పనిచేసుకోవడం ఉత్తమమని సమస్త భావించింది. ఇందులో భాగంగానే రెండు రోజులపాటు వర్క్ ఫ్రం హోం అమలు చేస్తూ వచ్చింది.

కేవలం చెన్నై మాత్రమే కాకుండా దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లోనూ ఇదే తరహా గ్యాస్ షాటేజ్ సమస్య ఉన్నట్లు సమాచారం.. హైదరాబాద్, బెంగళూరు ఈ రెండు ఐటి హబ్‌లలోని పలు కంపెనీలు గ్యాస్ సరఫరాలు అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. వాణిజ్య రాజధాని అయిన ముంబాయిలతో పాటు  ఎన్సీఆర్ పరిధిలోని ఆఫీసుల్లోనూ క్యాంటీన్ నిర్వహణ సవాలుగా మారుతూ వస్తుందట.. ప్రస్తుతానికి HCL ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించగా.. ఇదే బాటలో మరికొన్ని ప్రముఖ సంస్థలు నడిచే అవకాశం కనిపిస్తోందని వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. గ్యాస్ కొరత తీవ్రతరమైతే వచ్చేవారం కూడా వర్క్ ఫ్రమ్‌ హోం కొనసాగే ఛాన్స్ ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు..

మళ్లీ డ్రెస్ కోడ్ నుంచి పైజామాలకు మారుతున్నందుకు కొందరు ఉద్యోగులు ఊహించని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. అయితే, మరికొందరు మాత్రం ఆఫీసు వాతావరణం మిస్ అవుతున్నామంటున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఒకప్పుడు ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఇచ్చిన వర్క్ ఫ్రం హోమ్‌ ఇప్పుడు కడుపు నింపుకోవడానికి ఇవ్వడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో హోటల్స్ కూడా గ్యాస్ లేకపోవడం కారణంగా బందును నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇక మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే కట్టెల పొయ్యి మీదనే.. వంటకాలు  తయారుచేసి విక్రయిస్తున్నారు.

Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

