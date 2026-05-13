/Work From Home: ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తే ఎంత లాభమో తెలుసా? ఆర్థికంగానే కాకుండా పర్యావరణానికి మేలు!

Work From Home Benefits: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్ని చేరుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' (ఇంటి వద్ద నుంచే పని) ఒక శక్తివంతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ విధంగా ఇంధన ఆదా దిశగా అడుగులు వేయాలని సూచించిన ఆయ సూచించిన నేపథ్యంలో, హైదరాబాద్ ఐటీ హబ్ సహా ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అవసరమైన రంగాల్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సదుపాయాన్ని అమలు చేస్తే కలిగే ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉదాహరణకు హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి, నానక్రామ్గూడ, మాదాపూర్ వంటి ప్రాంతాల్లో సుమారు 9 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వీరు ప్రతిరోజూ ఆఫీసులకు వెళ్లడం వల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీతో పాటు ఇంధనం భారీగా వృథా అవుతోంది.
ఒకవేళ ఉద్యోగుల్లో సగం మందికి (4.5 లక్షల మందికి) వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తే అనేక మార్పులు కలిగే అవకాశం ఉంది. రోజుకు సుమారు 90 లక్షల మేర ప్రయాణ దూరం తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా రోజుకు దాదాపు 3.6 లక్షల లీటర్ల పెట్రోల్ ఆదా అవుతుందని అంచనా. ఈ గణాంకాలతో ప్రస్తుత పెట్రోల్ ధరల ప్రకారం.. రోజుకు దాదాపు రూ.3.87 కోట్ల మేర ప్రజా ధనం ఆదా అవుతుంది.
అలాగే ప్రయాణాలు తగ్గడం వల్ల వాహనాల నుంచి వెలువడే కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. ఇది నగరంలో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించి, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నగరాలు మరింత నివాసయోగ్యమైన 'స్మార్ట్ సిటీలు'గా మార్చడానికి దోహదపడుతుంది.
ఉద్యోగుల ఉత్పాదకతపై ప్రభావం
అలాగే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ద్వారా ఉద్యోగులు అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచారు. దీనివల్ల కొన్ని కీలక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ట్రాఫిక్లో గంటల కొద్దీ వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో ఆ పనికి లేదా కుటుంబానికి కేటాయించవచ్చు. ప్రయాణ ఒత్తిడి తగ్గి ఉద్యోగుల పని సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. పెట్రోల్, వాహన నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గిపోతున్న ఉద్యోగులకు ఆర్థిక వెసులుబాటు కలుగుతుంది.
హైదరాబాద్ వంటి మెట్రో నగరాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలన్నా, దేశ ఇంధన భద్రతను కాపాడాలన్నా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కోసం.. ప్రభుత్వం, కంపెనీ ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆధునిక సాంకేతికతను వాడుకుంటూ ఇంటి నుండే పనిచేయడం వల్ల అటు ఆర్థిక వ్యవస్థకు, ఇటు పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook