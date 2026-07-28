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ప్రపంచ ప్రకృతి పరిరక్షణ దినోత్సవం.. యువతను ప్రేరేపిస్తున్న పర్యావరణవేత్త సత్యం దీక్షిత్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం!

ప్రపంచ ప్రకృతి పరిరక్షణ దినోత్సవం ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, 'మై ఎర్త్ మై డ్యూటీ' ప్రచారంలో భాగంగా పర్యావరణాన్ని రక్షించడమే తన ప్రధాన లక్ష్యంగా మార్చుకున్న యువ పర్యావరణ కార్యకర్త సత్యం దీక్షిత్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాన్ని మనం ఈరోజు లోతుగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 28, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:11 AM IST
ప్రపంచ ప్రకృతి పరిరక్షణ దినోత్సవం.. యువతను ప్రేరేపిస్తున్న పర్యావరణవేత్త సత్యం దీక్షిత్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం!
Image Credit: World Nature Conservation Day

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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