English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Woman Ties Rakhi to Cm Video: ఇది కదా అసలైన ప్రేమ.. చీర కొంగు చింపి మరీ సీఎంకు రాఖీ కట్టిన మహిళ.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న వీడియో..

Woman ties rakhi to cm pushkar singh dhami wrist: వరదల్లో సహయక చర్యలపై సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి రంగంలోకి దిగి అధికారులకు సూచనలు చేస్తున్నారు. వరద సంభవించిన ప్రాంతాల్లో వెళ్లి మరీ ప్రజలతో మాట్లాడి అన్నిరకాలుగా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుదన్నారు. ఈ క్రమంలో అహ్మదాబాద్ లోని ఒక మహిళ సీఎంను చూసి భావోద్వేగానికి గురైంది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 8, 2025, 09:35 PM IST
  • సీఎం కు తన చీర చింపి మరీ రాఖీ కట్టిన మహిళ..
  • ఎమోషనల్ అయిన సీఎం..

Trending Photos

Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
5
Grow Roselle Plant
Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Woman Ties Rakhi to Cm Video: ఇది కదా అసలైన ప్రేమ.. చీర కొంగు చింపి మరీ సీఎంకు రాఖీ కట్టిన మహిళ.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న వీడియో..

woman tears a part of her saree to uttarakhand cm dhamis wrist: ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్ లో భారీగా వరదలు సంభవించాయి. రెప్పపాటులో భారీగా కుండపోతగా కురిసిన వర్షాలతో కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. అంతేకాకుండా..ముఖ్యంగా ధారాళి ప్రాంతం కళ్ల ముందే మరు భూమిగా మారిపోయింది. దాదాపు 20 మంది వరకు కళ్ల ముందే జలప్రవాహాంలో కొట్టుకుని పోయారు. అంతే కాకుండా.. మరోవైపు అక్కడున్న ఆర్మీ క్యాంప్ సైతం వరదల్లో కొట్టుకుని పోయింది. అనేక మంది జల ప్రళయంలో జలసమాధి అయ్యారు.

ఇప్పటికి అనేక మంది ఆచూకి ఇంకా లభ్యం కాలేదు. ఈ క్రమంలో సీఎం పుష్కర్ సింధ్ ధామి వర్షాలపై కేంద్రబలగాలు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్,ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఐటీబీపీలను రంగంలోకి దింపాయి. ఈ క్రమంలో సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేశారు. అయితే.. తాజాగా.. సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి ఉత్తరాఖండ్ లో వరదలు సంభవించిన ప్రదేశంలోకి వెళ్లారు.

 

అక్కడ ప్రజలతో మమేకం అయ్యారు. వారికి తమ ప్రభుత్వం అన్నిరకాలుగ ఆదుకుంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.ఈ క్రమంలో.. గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ యాత్రికురాలు ధన్ గౌరీ బరోలియా సీఎంను దగ్గర నుంచి చూడగానే భావోద్వేగానికి గురైంది.  వెంటనే రాఖీ పండగ గుర్తొచ్చి..తన  చీరకొంగు చించిమరీ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామికి రాఖీని కట్టింది.

ఈ ఘటనతో ఆయన కూడా ఎమోషనల్ అయ్యారు. అక్కడి వారు... మహిళ సీఎం చేతికి  రాఖీ కట్టడాన్ని ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ద్వాపర యుగంలో ద్రౌపది తన కొంగుతో గాయమైన కృష్ణుడి వేలికి కడుతుంది. అప్పటి నుంచి కృష్ణుడు తన సోదరిలా.. ద్రౌపదిని ఎల్లప్పుడు కాపాడుతుంటారు.

Read more: Raksha Bandhan 2025: భద్రకాలం అంటే ఏంటీ..?.. రాఖీ పండక్కి, భద్రకు ఉన్న లింక్ ఏంటో తెలుసా..?

ఇక్కడ కూడా సదరు మహిళ తమను వరదల్లో నుంచి అచ్చం.. కృష్ణుడిలా వచ్చి అధికారుల సాయంలో తాము  ప్రాణాలతో బైటకు వచ్చేలా సీఎం చేశారని చెబూతూ భావోద్వేగానికి గురైంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు కూడా మహిళ చేసిన పనికి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇది కదా అసలైన ప్రేమ... అంటూ ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.
 

UttrakhandViral videoUttarakhand cm pushkar singh dhamiwoman tears a part of her sareewoman ties saree part to cm pushkar singh dhami

Trending News