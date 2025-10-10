You may end up in 50 pieces Uttar Pradesh governor anandiben patel: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకుల ధోరణి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లికి ముందే లివ్ ఇన్ రిలేషన్ అంటూ వింత పోకడలకు పోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలో వల్ల కొన్నిరోజులు బాగానే ఉండి.. ఆ తర్వాత తమకు సెట్ కావడంలేదని ఎవరి దారి వారు చూసుకుంటున్నారు.
ఇలాంటి ఘటనల్లో కొన్నిసార్లు తమను కాదని వెళ్లిపోయారని హత్యలు , దారుణాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. యూపీ గవర్నర్ ఆనందీ బెన్ పటేల్ లివ్ ఇన్ రిలేసన్ సంబంధలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా పెళ్లికాకుండా యువతీ, యువకులు చేస్తున్న సహాజీవనంపై ఆనందీబెన్ అమ్మాయిల్ని అలర్ట్ చేశారు.
What is this live-in relationship? Visit an orphanage and see what is live-in relationship: UP Governor Anandiben Patel
"I have only one advice for daughters. Someone will approach you for friendship. There is this trend of live-in relationships. What is this live-in… pic.twitter.com/c1SUZ03ejT
సహజీవనం అనే ధోరణికి అమ్మాయిలు దూరంగా ఉండాలన్నారు. లేకపోతే.. వారిచేతుల్లోనే.. 50 ముక్కలుగా నరికివేయబడొచ్చని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల సమాజంలో ఘటనలు చూస్తుంటే చాలా షాక్ కు గురిచేస్తుందన్నారు.
వారణాసిలోని మహాత్మాగాంధీ కాశీ విద్యాపీఠ్ 47వ స్నాతకోత్సవంలో ఆనందీబెన్ పటేల్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమ్మాయిలను ఉద్దేశించి ఈ జాగ్రత్తలు చెప్పారు ఇటీవల మానవ సంబంధాలు, భార్యభర్తల సంబంధాలు, లివ్ ఇన్ రిలేషన్ ఘటనల్లోపలు హింసాత్మక ఘటనలు జరుగుతున్నాయన్నారు.
కొన్నిరోజులు బాగానే ఉండి ఆ తర్వాత దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు. అమ్మాయిలు ఇలాంటి ఘటనలకు ఎందుకు పాల్పడుతున్నారో అర్థం కావట్లేదన్నారు. యువతీ, యువకులు ఇలాంటి వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండానలి యూపీ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్ స్పష్టం చేశారు. యూపీ గవర్నర్ మాట్లాడిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
