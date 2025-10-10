English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anandiben Patel Video: అమ్మాయిలు జాగ్రత్త.. 50 ముక్కలౌతారు.!. లివ్ ఇన్ రిలేషన్‌పై గవర్నర్ ఆనందీబెన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Up governor on live in relationship: పెళ్లికాకుండానే ఇతరులతో సహజీవనం అనేది చాలా ఆందోళనకర అంశమని యూపీ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్ అన్నారు. దీనివల్ల హత్యలు ఇతర దారుణ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయన్నారు.  సహాజీవనంపై చర్యలపై యూపీ గవర్నర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ గా మారాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 01:39 PM IST
  • సహాజీవనంపై గవర్నర్ ఆనందీబెన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • అమ్మాయిలు జాగ్రత్త అంటూ సూచనలు..

Anandiben Patel Video: అమ్మాయిలు జాగ్రత్త.. 50 ముక్కలౌతారు.!. లివ్ ఇన్ రిలేషన్‌పై గవర్నర్ ఆనందీబెన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

You may end up in 50 pieces Uttar Pradesh governor anandiben patel: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకుల ధోరణి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లికి ముందే లివ్ ఇన్ రిలేషన్ అంటూ వింత పోకడలకు పోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలో వల్ల కొన్నిరోజులు బాగానే ఉండి.. ఆ తర్వాత తమకు సెట్ కావడంలేదని ఎవరి దారి వారు చూసుకుంటున్నారు.

ఇలాంటి ఘటనల్లో కొన్నిసార్లు తమను కాదని వెళ్లిపోయారని హత్యలు , దారుణాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. యూపీ గవర్నర్ ఆనందీ బెన్ పటేల్ లివ్ ఇన్ రిలేసన్ సంబంధలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా పెళ్లికాకుండా యువతీ, యువకులు చేస్తున్న సహాజీవనంపై ఆనందీబెన్ అమ్మాయిల్ని అలర్ట్ చేశారు.

 

 సహజీవనం అనే ధోరణికి అమ్మాయిలు దూరంగా ఉండాలన్నారు. లేకపోతే.. వారిచేతుల్లోనే.. 50 ముక్కలుగా నరికివేయబడొచ్చని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.  ఇటీవల సమాజంలో ఘటనలు చూస్తుంటే చాలా షాక్ కు గురిచేస్తుందన్నారు.

వారణాసిలోని మహాత్మాగాంధీ కాశీ విద్యాపీఠ్ 47వ స్నాతకోత్సవంలో ఆనందీబెన్ పటేల్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.  ఈ నేపథ్యంలో అమ్మాయిలను ఉద్దేశించి ఈ జాగ్రత్తలు చెప్పారు ఇటీవల మానవ సంబంధాలు, భార్యభర్తల సంబంధాలు, లివ్ ఇన్ రిలేషన్ ఘటనల్లోపలు హింసాత్మక ఘటనలు జరుగుతున్నాయన్నారు.

Read more: CJI BR Gavai On Shoe Attack: షూ దాడి ఘటన.. తొలిసారి స్పందించిన సీజేఐ బీఆర్ గవాయి.. ఏమన్నారంటే..?

కొన్నిరోజులు బాగానే ఉండి ఆ తర్వాత దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు. అమ్మాయిలు ఇలాంటి ఘటనలకు ఎందుకు పాల్పడుతున్నారో అర్థం కావట్లేదన్నారు.  యువతీ, యువకులు ఇలాంటి వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండానలి యూపీ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్ స్పష్టం చేశారు. యూపీ గవర్నర్ మాట్లాడిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Anandiben PatelUp Governoranandiben patel on live in relationshipsUttar PradeshAnandiben on Violence against women

