  Rabies: పెంపుడు కుక్క నాకడంతో.. యువతి కాళ్లు, చేతులు తొలగించారు!

Rabies: పెంపుడు కుక్క నాకడంతో.. యువతి కాళ్లు, చేతులు తొలగించారు!

Rabies Telugu News: సాధారణంగా ఓ మహిళ తన పెంపుడు కుక్క గాయమైన చోట నాకడంతో మరణానికి దగ్గరగా వెళ్లి.. తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతోంది. అంతేకాకుండా ఆ యువతి కాళ్లతో పాటు చేతులను కూడా తొలగించారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 26, 2026, 01:04 PM IST

Rabies: పెంపుడు కుక్క నాకడంతో.. యువతి కాళ్లు, చేతులు తొలగించారు!

Rabies Latest Telugu News: మనం ఎంతో ప్రాణంగా పెంచుకునే పెంపుడు జంతువులే కొన్నిసార్లు మన మన ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగిస్తాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇప్పటివరకు ఎన్నో చోటుచేసుకున్నాయి.. సాధారణంగా కరిస్తే రేబిస్ వస్తుందని భయపడుతూ ఉంటా.. కానీ ఒక పెంపుడు కుక్క కేవలం నాకడం వల్ల మహిళ తన చేతులతో పాటు కాళ్ళను పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.  సాధారణంగా పెంపుడు కుక్క నాకడం వల్ల ఆ యువతి తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

లండన్ కు చెందిన మంజీత్ సంఘ అనే మహిళ అనూహ్యమైన రీతిలో ప్రాణాపాయం ఎదురయింది.. గత కొద్ది రోజుల క్రితం ఆమె కాలిపై చిన్న గాయమైంది.. అయితే ఆమె పెంచుకుంటున్న కుక్క ఆ గాయాన్ని నాకేసింది.. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే ఆమె తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలకు గురై.. ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది.. వైద్యులు ఆమెను పరీక్షించి షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించారు.. దీనిని విన్న ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అసలు ఇలా జరిగి ఉంటుంది? దీనికి కారణాలు ఏంటి అని వెతుక్కోగా.. అసలు విషయం బయటపడింది..

కుక్క నాకడం వల్ల ఆమె రక్తంలోకి ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా చేరి సెస్పిస్ అని తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్‌కు దారితీసింది.. దీనివల్ల ఆమె శరీరం అంతర్గతంగా పూర్తిగా దెబ్బ తింటూ వచ్చింది. ఆమె ఏకంగా 32 వారాలపాటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూనే ఉంది.. చికిత్స సమయంలో ఆమె పలుమార్లు గుండెపోటుకు గురైనట్లు కూడా వైద్యులు చెప్పారు. ఇన్ఫెక్షన్ శరీరం మొత్తం పాకకుండా ఉండడానికి వైద్యులు తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆమె రెండు కాళ్లతో పాటు రెండు చేతులను తొలగించాల్సి వచ్చింది.

సాధారణంగా కొన్ని కుక్కల నోటిలో ఉండే రకరకాల బ్యాక్టీరియాలు మానవ రక్తంలోకి చేరినప్పుడు సెప్సిస్ లాంటి ప్రాణాంతక పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి.. ఇది చాలా అరుదైనప్పటి.. శరీరానికి గాయాలు ఉన్నప్పుడు పెంపుడు జంతువులను దగ్గరకు రానివ్వడం లేదా అవి గాయాలు నాకడం వంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి జబ్బు వస్తుందని వైద్య నిపుణులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి చేరుకున్నారు. తన జీవితంలో జరిగిన ఈ విషాదాన్ని హెచ్చరికగా ఉండాలని ఆమె పంచుకున్నారు.

Also Read: Maoist Ganapathi: మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత గణపతి ఆచూకీ లభ్యం.. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు.. ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా?

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Rabies NewsRabies Latest NewsRabies TeluguRabies Telugu Latest News

