/Saharanpur Video: పెళ్లైన మహిళతో సీక్రెట్ బాగోతం.. యువకుడిని తాళ్లతో తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Youth brutally attack by girl friend family in saharanpur: సమాజంలో కొంత మంది ఏ మాత్రం కూడా విలువలు లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పెళ్లి అనే ఒక పవిత్ర బంధానికి మచ్చను తీసుకొని వస్తున్నారు. పెళ్లిళ్లు చేసుకుని ఇతరులతో వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా.. వివాహేతర సంబంధాల్లో పడి కట్టుకున్న వారిని కాటికి కూడా పంపడానికి వెనుకాడటంలేదు. ఈ క్రమంలో యూపీలోని సహారన్పూర్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
*सहारनपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को उल्टा लटका कर पीटा गया @saharanpurpol pic.twitter.com/T910GWvLEp
— Dinesh Tripathi (@Dineshtripthi) September 13, 2026
ఉత్తరప్రదేశ్ సహారన్పూర్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న మీర్జాపూర్ పీఎస్ పరిధిలో కాసంపూర్లో ఒక యువకుడు తన మాజీ ప్రేయసిని కలిసేందుకు రాత్రిపూట వెళ్లాడు. ఆమె భర్త ఇంట్లోలేడని విషయం తెలుసుకుని మరీ రొమాన్స్ కోసం కక్కుర్తీ పడ్డాడు. ఇద్దరు కలిసి ఎంజాయ్ చేద్దామనుకున్నారు.
కానీ ఇంతలో వీరిని కుటుంబ సభ్యులు గమనించారు. యువకుడికి రాత్రి పూట పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత అక్కడే ఉన్న ఒక స్తంభానికి కట్టేసి చిత్రహింసలు పెట్టారు.
తాళ్లతో కట్టి తలకిందులుగా వేలాడదీశారు. అంతే కాకుండా.. అతడ్ని పొట్టుపొట్టు కొట్టారు. చివరకు వదిలేయాలని ప్రాధేయపడగా..రూ.5 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు.
ఆ తర్వాత అతను ఎలాగో వారి బారి నుంచి బైటపడి పోలీసులకు వెళ్లి తనపై జరిగిన దాడిపై ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటన సెప్టెంబర్ 9న చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
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