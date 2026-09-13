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Saharanpur Video: పెళ్లైన మహిళతో సీక్రెట్ బాగోతం.. యువకుడిని తాళ్లతో తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Uttar Pradesh:  ప్రియురాలిని  కలిసేందుకు వెళ్లిన యువకుడిని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తాళ్లతో కట్టి తలకిందులుగా వేలాడదీశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ సహారన్‌పూర్‌లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:33 PM IST
Saharanpur Video: పెళ్లైన మహిళతో సీక్రెట్ బాగోతం.. యువకుడిని తాళ్లతో తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: youthaffairwithwomaninsaharanpur

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Saharanpur Video: పెళ్లైన మహిళతో సీక్రెట్ బాగోతం.. యువకుడిని తాళ్లతో తలకిందులుగా వేలాడదీసి మరీ.. వీడియో వైరల్..
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