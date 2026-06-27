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దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన సియా గోయల్ ఘాతుకం.. ఫోన్ కాల్ డేటా ఆధారంగా గుట్టును రట్టు..

Youth Destroy: వంశవృద్ధికి ఉద్ధేశించిన పెళ్లి తంతు పెడదోవపడుతోంది. మనుషుల్లో మంచితనం మనసకబారుతోంది. క్రూరత్వం పెట్రేగిపోతోంది. రోజులు మారిపోయాయి. ప్రేమను సొంతం చేసుకోవాలనే తపన... పెద్దల మాట వినాలనే వినయం... మానసిక సంఘర్షణతో సతమతమవుతున్నారు. హంతకులుగా మారిపోతున్నారు. దేశంలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న ప్రేమ ముసుగులో మర్డర్లపై జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 05:51 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:43 AM IST
దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన సియా గోయల్ ఘాతుకం.. ఫోన్ కాల్ డేటా ఆధారంగా గుట్టును రట్టు..
Image Credit: Siya goel (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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