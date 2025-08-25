English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video: జలపాతం వీడియో షూట్‌ చేస్తోన్న యూట్యూబర్... వరదలో కొట్టుకుపోతున్న షాకింగ్ సీన్ - వైరల్ వీడియో

Youtuber Trapped In Flood Video: సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. జంతువులు, కాస్త ఆసక్తికరంగా ఏవైనా కనిపించినా ట్రెండ్‌ అవుతాయి. అయితే, తాజాగా ఒడిశాలోని ఓ యూట్యూబర్‌ జలపాతం వీడియో షూట్ చేస్తున్న సమయంలో ఉన్నట్టుంటి నీటి ఉధృతి పెరగడంతో వరదలో కొట్టుకుపోయాడు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 25, 2025, 09:28 AM IST

Video: జలపాతం వీడియో షూట్‌ చేస్తోన్న యూట్యూబర్... వరదలో కొట్టుకుపోతున్న షాకింగ్ సీన్ - వైరల్ వీడియో

Youtuber Trapped In Flood Video: సాధారణంగా పర్యాటక ప్రాంతంలో జాగ్రత్తలు వహించాలని ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులు సూచనలు చేస్తున్న కానీ కొంతమంది యూట్యూబర్లు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి లైకుల కోసం వీడియోలు చేస్తున్నారు. దీని వల్ల ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఒడిశా కోరాపూర్ లో ఉప్పొంగుతున్న జలపాతం వద్ద యూట్యూబర్ జలపాతం గుట్టపై నిలబడి వీడియో తీస్తున్నాడు. డ్రోన్‌ సహాయంతో అతడు ఆ వరద ఉధృతిని షూట్ చేస్తూ ఉండగా అందులో కొట్టుకుపోయారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

 అయితే పక్కనే అతని స్నేహితులు కూడా కలిసి ఉన్నారు.  జలపాతం డ్రోన్‌ ఫోటో షూట్ చేయడానికి ఆయన జలపాతం మధ్యలోకి వెళ్లి అక్కడ ఒక పెద్ద బండ రాయిపై నిలబడి ఆ వీడియో షూట్ చేస్తున్న సమయంలో వరద ఒక్కసారిగా వచ్చింది. అందులో కొట్టుకుపోయాడు అతడు సాగర్ అనే యూట్యూబర్‌. అయితే ఎంతసేపటి నుంచి దానిపై నిలబడి ఉండగా కాసేపటికి వరద ఉధృతి ఒక్కసారిగా పెరగడంతో అందులో కొట్టుకుపోయాడు. దీంతో పక్కనే ఉన్న స్నేహితులు పర్యాటకులు అతని కాపాడడానికి తీవ్రంగా శ్రమించారు. తీవ్ర భయాందోళన కూడా గురయ్యారు కానీ ఫలితం లేకపోయింది. 

 ఇక వెంటనే వాళ్ళు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు కూడా అక్కడికి వచ్చి ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. అయినా ఇప్పటివరకు ఆయన ఆచూకీ లభించలేదు. అయితే యూట్యూబ్ లైకుల కోసం ఇలా ప్రాణాలు ఫణంగా పెట్టి వీడియోలు తీయడం ఎంతటికీ మంచిది కాదని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికీ సదరు యూట్యూబర్‌ జాడ దొరకలేదు. దాని కోసం పోలీసులు వెతుకుతు ఉన్నారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి తరహా ఘటనలు అనేకం జరిగాయి కొండలు గుట్టలపై యూట్యూబర్లు వీడియోలు లైకుల కోసం స్టంట్ లు వేస్తూ ఉంటారు. అయితే ప్రాణాలు ఫణంగా పెట్టి ఇలా చేయడం వల్ల ఫలితం ఉండకపోవచ్చు. కొంతమంది చెట్ల పైన కూడా యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తూ ఉంటున్నారు.

 

 

ఇక ఈ సాగర్ అనే యూట్యూబర్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఉన్నట్టుండి అకస్మాత్తుగా అతను కొట్టుకుపోయాడు. డ్రోన్ షూట్ కోసం అతడు నీళ్ల మధ్యలోకి వెళ్లాడని స్నేహితుడు చెబుతున్నారు. అక్కడి నుంచి వ్యూ బాగా వస్తుందని అతడు మధ్యలోకి వెళ్లి వరద నీటిని షూట్ చేస్తున్న సమయంలో ఉధృతి ఒక్కసారిగా పెరగడంతో కొట్టుకుపోయాడు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

youtuber trapped in waterfallodisha youtuber flood videoviral drone video indiawaterfall tragedy caught on camera

