YS Sharmila: మీ బోడి 25 వేలకు.. ముగ్గురు పిల్లల్ని కనాలా..?.. చంద్రబాబుపై వైఎస్ షర్మిల ఖతర్నాక్ పంచ్ లు..

YS Sharmila slams on chandrababu naidu on ap govt new population policy management system: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిపై మరోసారి తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల చంద్రబాబునాయుడు ఏపీలో జనాభా పెరిగేలా ప్రతి ఒక్కరు చూడాలన్నారు. ఇద్దరు వద్దు.. ముగ్గురు లేదా నలుగురు ముద్దని అన్నారు. ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువగా పిల్లల్ని కంటే ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటున్నారు. ప్రభుత్వ పరంగా వారి తల్లిదండ్రులకు అన్నివిధాల బెనిఫిట్స్ అందేలా చూస్తామన్నారు . ఏపీలో సంతానోత్పత్తి ప్రస్తుతం రేటు 1.5 గా ఉందని, దీన్ని 2.1 తీసుకెళ్లే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఏప్రిల్ 1 నుంచి దీనిపై కొత్త పాపులేషన్ పాలసీ అమలు దిశగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
ఏపీ చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలపై తాజాగా.. కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాపులేషన్ పాలసీ చాలా హస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. ఉన్న బిడ్డలకే చదువులు, ఉద్యోగాలు దిక్కులేదని, ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లలను కనాలా ?.. అంటూ మండిపడ్డారు. మీరు ఇచ్చే బోడి 25 వేల కోసం మూడో బిడ్డను కనమంటారా ?.. అంటూ మండిపడ్డారు. ఉద్యోగాలు లేక నిరుద్యోగులు ఆటోలు తోలుకుంటూ, ట్యాక్సీ డ్రైవర్లుగా, గిగ్ వర్కర్లుగా మారరని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.
ఇప్పటికే ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఎన్నో హమీలను అమలు చేయడంలో కూటమి విఫలమైందన్నారు మీరు, జగన్ గారు కలిసి రాష్ట్రాన్ని 12 లక్షల కోట్ల అప్పుల కుప్ప చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. సంక్షేమ పథకాలకు నిధులు లేవని, ఉద్యోగులకు జీతాలు కూడా సరిగ్గా ఇవ్వడంలేదన్నారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకానికి 3 వేల కోట్లు, ఫీజు రీయింబర్స్ పథకానికి 6 వేల కోట్లు బకాయిలు పెట్టారని మండిపడ్డారు.
కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల కాలంలో 15 వేల కోట్ల విద్యుత్ చార్జీల భారం మోపారని గుర్తు చేశారు. రాజకీయాలు చేసుకుంటూ ఏపీలో మాఫీయాలుగా మారరని అన్నారు. అమాయక ప్రజల్నిమాత్రం ఇద్దరు, ముగ్గురు, నలుగురు పిల్లల్ని కనాలని చెప్పడం ఏంటని..?.. అంటూ షర్మిల చంద్రబాబుపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
