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Zee Unite8 Sports: క్రీడాభిమానులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 'యునైట్8 స్పోర్ట్స్' ఛానెల్ ప్రారంభించిన జీ న్యూస్

Zee Unite8 Sports: భారత క్రీడాభిమానులకు అందులోనూ ఫుట్‌బాల్ ఫ్యాన్స్‌కు శుభవార్త. జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (ZEEL) యొక్క క్రీడా విభాగమైన జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ యునైట్8 స్పోర్ట్స్.. భారతదేశంలో 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ప్రసార మరియు స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ఎట్టకేలకు దక్కించుకుంది. ఇకపై ఫీఫా 2026 ప్రపంచ కప్‌తో సహా భారతదేశంలోని అన్ని మ్యాచ్‌లను జీ ప్రసారం చేస్తుంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 03, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:47 AM IST
Zee Unite8 Sports: క్రీడాభిమానులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. 'యునైట్8 స్పోర్ట్స్' ఛానెల్ ప్రారంభించిన జీ న్యూస్
Image Credit: Zee launches sports channel unite8 sports after getting approval from ministry of information and broadcasting (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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