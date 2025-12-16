English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • ENBA Awards 2025: ENBA అవార్డ్స్‌లో జీ మీడియా అరుదైన రికార్డ్‌.. దేశంలో అత్యుత్తమ నెట్‌వర్క్‌కు 91 అవార్డులు..

ENBA Awards 2025: ENBA అవార్డ్స్‌లో జీ మీడియా అరుదైన రికార్డ్‌.. దేశంలో అత్యుత్తమ నెట్‌వర్క్‌కు 91 అవార్డులు..

ENBA Awards 2025: Zee Media Sets New Record: జాతీయ మీడియా సంస్థ జీ మీడియాకు అరుదైన రికార్డు వరించింది. ENBA అవార్డు వర్షం కురిసింది. జీ మీడియా కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ZMCL)ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ మీడియా న్యూడ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ (ENBA)అవార్డ్స్ లో 2024 గాను 91 అవార్డులు గెలుచుకొని రికార్డు సృష్టించింది. మనదేశంలో అత్యంత ప్రభావంతమైన న్యూస్‌ నెట్‌వర్క్‌గా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 16, 2025, 10:34 AM IST

Trending Photos

BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
6
BSNL 150 days validity plan
BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
PF New Rule : పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఏ కారణం లేకున్నా 75శాతం డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే అద్భుత అవకాశం..!!
7
PF Account
PF New Rule : పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఏ కారణం లేకున్నా 75శాతం డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే అద్భుత అవకాశం..!!
Telugu actress suicide: కూతురితో సహా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసిన తెలుగు సీనియర్ నటి.. ఎలా ఉందంటే..!
5
Telugu actress suicide
Telugu actress suicide: కూతురితో సహా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసిన తెలుగు సీనియర్ నటి.. ఎలా ఉందంటే..!
Dhanurmasam 2025: రేపటి నుంచి ధనుర్మాసం.. ఈ 3 రాశులపై సూర్యుని సంపదల వర్షం..!
5
Dhanurmasam 2025
Dhanurmasam 2025: రేపటి నుంచి ధనుర్మాసం.. ఈ 3 రాశులపై సూర్యుని సంపదల వర్షం..!
ENBA Awards 2025: ENBA అవార్డ్స్‌లో జీ మీడియా అరుదైన రికార్డ్‌.. దేశంలో అత్యుత్తమ నెట్‌వర్క్‌కు 91 అవార్డులు..

ENBA Awards 2025: Zee Media Sets New Record: దేశంలోనే అత్యంత ప్రభావంతమైన న్యూస్‌ నెట్‌వర్క్‌గా పేరు పొందిన జీ మీడియా సంస్థ రికార్డులు బ్రేక్‌ చేసింది. ENBA అవార్డ్స్ 2024లో జీ మీడియా 91 అవార్డులతో చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రధానంగా కంటెంట్, డిఎన్ఏ ఉత్తమ ప్రైమ్ టైమ్‌ షో గా నిలిచింది. ఇక జీ బిజినెస్, జీ సలాం వంటి వివిధ విభాగాల్లో 91 అవార్డులను కైవసం చేసుకుంది. రిపోర్టింగ్, ఎన్నికల కవరేజ్, న్యూస్ నాణ్యత, బిజినెస్ న్యూస్, ప్రాంతీయ న్యూస్ కవర్ చేయడంలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న జీ ఈ అరుదైన రికార్డు దక్కించుకుంది. వివిధ భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్న జీ న్యూస్ బలమైన నెట్‌వర్క్‌కు సామర్థ్యం కూడా ఉంది. ప్రేక్షకుల ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా జీ కంటెంట్‌ అందిస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈ నేపథ్యంలో ప్రేక్షకులు కూడా టెలివిజన్, సోషల్ మీడియా ,ఇతర ప్లాట్ ఫామ్ లో జీ మీడియా పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. జీ మీడియా వ్యవస్థాపకుడు డా.సుభాష్ చంద్ర కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆయన జీ మీడియా బృందానికి జర్నలిజం నాణ్యత, విశ్వసనీయతపై ప్రభావాన్ని ఆయన స్థాపించాడు. ప్రాంతీయ ,డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌తో జీ విస్తారమైన పోర్ట్‌ఫోలియో సంపాదించింది. ప్రధానంగా జీ సలాం మైనారిటీ వర్గాలకు సంబంధించిన సమస్యలను లేవనెత్తడంలో ప్రత్యేకత చాటుకుంది. గ్రౌండ్ రిపోర్టింగ్, స్థానిక సమస్యలు పై కూడా గొంతుకగా మారింది జీ మీడియా.

జీ మీడియా న్యూస్ మాత్రమే కాదు.. డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్ ద్వారా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ప్రేక్షకులకు అందిస్తుంది. జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ కూడా ప్రేక్షకుల మెప్పును పొందింది. ఎన్నో సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ అందుబాటులో ఉన్నా. కానీ జీ మీడియా విశ్వసినీయతను నిలుపుకుంది. అందుకే ప్రేక్షకులకు ఎక్కువగా జీ కి జై కొడుతున్నారు. లోతైన జర్నలిజం, సంపాదకీయం, ప్రభావంతమైన అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు కంటెంట్ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి తన కంటెంట్‌ను చేరుస్తోంది. ఇందులో నిజాయితీని ప్రదర్శిస్తుంది. అందుకే జీ ఈ విజయం సాధించింది. కొత్త సాంకేతికతకు ఆధారంగా కొత్త ఫార్మాట్‌లో జర్నలిజం ప్రభావాన్ని మరింత పెంచింది. అందుకే ఈ కృషికి నిదర్శనంగా భారతదేశంలో అత్యంత ప్రభావంతమైన నెట్వర్క్ ఛానల్‌లలో అగ్రస్థానం కైవసం చేసుకుని ENBA 2024లో అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో జీ కి 91 అవార్డులు వరించాయి.  

ఇక ఉత్తమ ప్రైమ్ టైమ్‌ షో హిందీ డీఎన్‌ఏ గోల్డ్ దక్కించుకుంది. ఉత్తమ డిజిటల్ మీడియా న్యూస్ మైక్రో సైట్ హిందీ కూడా లోక్‌షభ ఎన్నికలు 2024 గాను గోల్డ్ అవార్డు వరించింది , ఉత్తమ ఛానెల్‌ ప్రోమో 24 కి సర్కార్ గోల్డ్ దక్కించుకుంది.  మిగతా విభాగాల్లో సిల్వర్ సంపాదించుకుంది.

ఇదీ చదవండి: వృద్ధాప్యంలో భార్యాభర్తలు రూ.10 వేల పెన్షన్‌ పొందాలంటే ఈ చిన్న పని చేయండి..!

ఇదీ చదవండి: Free Electricity: కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ కానుక.. ప్రతినెలా 150 యూనిట్ల విద్యుత్‌ ఉచితం..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Zee Media ENBA AwardsENBA Awards 2024Zee Media record awardsZee Media DNA prime time show

Trending News