ENBA Awards 2025: Zee Media Sets New Record: దేశంలోనే అత్యంత ప్రభావంతమైన న్యూస్ నెట్వర్క్గా పేరు పొందిన జీ మీడియా సంస్థ రికార్డులు బ్రేక్ చేసింది. ENBA అవార్డ్స్ 2024లో జీ మీడియా 91 అవార్డులతో చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రధానంగా కంటెంట్, డిఎన్ఏ ఉత్తమ ప్రైమ్ టైమ్ షో గా నిలిచింది. ఇక జీ బిజినెస్, జీ సలాం వంటి వివిధ విభాగాల్లో 91 అవార్డులను కైవసం చేసుకుంది. రిపోర్టింగ్, ఎన్నికల కవరేజ్, న్యూస్ నాణ్యత, బిజినెస్ న్యూస్, ప్రాంతీయ న్యూస్ కవర్ చేయడంలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న జీ ఈ అరుదైన రికార్డు దక్కించుకుంది. వివిధ భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్న జీ న్యూస్ బలమైన నెట్వర్క్కు సామర్థ్యం కూడా ఉంది. ప్రేక్షకుల ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా జీ కంటెంట్ అందిస్తుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రేక్షకులు కూడా టెలివిజన్, సోషల్ మీడియా ,ఇతర ప్లాట్ ఫామ్ లో జీ మీడియా పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. జీ మీడియా వ్యవస్థాపకుడు డా.సుభాష్ చంద్ర కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆయన జీ మీడియా బృందానికి జర్నలిజం నాణ్యత, విశ్వసనీయతపై ప్రభావాన్ని ఆయన స్థాపించాడు. ప్రాంతీయ ,డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్స్తో జీ విస్తారమైన పోర్ట్ఫోలియో సంపాదించింది. ప్రధానంగా జీ సలాం మైనారిటీ వర్గాలకు సంబంధించిన సమస్యలను లేవనెత్తడంలో ప్రత్యేకత చాటుకుంది. గ్రౌండ్ రిపోర్టింగ్, స్థానిక సమస్యలు పై కూడా గొంతుకగా మారింది జీ మీడియా.
జీ మీడియా న్యూస్ మాత్రమే కాదు.. డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్ ద్వారా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ప్రేక్షకులకు అందిస్తుంది. జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ కూడా ప్రేక్షకుల మెప్పును పొందింది. ఎన్నో సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ అందుబాటులో ఉన్నా. కానీ జీ మీడియా విశ్వసినీయతను నిలుపుకుంది. అందుకే ప్రేక్షకులకు ఎక్కువగా జీ కి జై కొడుతున్నారు. లోతైన జర్నలిజం, సంపాదకీయం, ప్రభావంతమైన అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు కంటెంట్ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి తన కంటెంట్ను చేరుస్తోంది. ఇందులో నిజాయితీని ప్రదర్శిస్తుంది. అందుకే జీ ఈ విజయం సాధించింది. కొత్త సాంకేతికతకు ఆధారంగా కొత్త ఫార్మాట్లో జర్నలిజం ప్రభావాన్ని మరింత పెంచింది. అందుకే ఈ కృషికి నిదర్శనంగా భారతదేశంలో అత్యంత ప్రభావంతమైన నెట్వర్క్ ఛానల్లలో అగ్రస్థానం కైవసం చేసుకుని ENBA 2024లో అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో జీ కి 91 అవార్డులు వరించాయి.
ఇక ఉత్తమ ప్రైమ్ టైమ్ షో హిందీ డీఎన్ఏ గోల్డ్ దక్కించుకుంది. ఉత్తమ డిజిటల్ మీడియా న్యూస్ మైక్రో సైట్ హిందీ కూడా లోక్షభ ఎన్నికలు 2024 గాను గోల్డ్ అవార్డు వరించింది , ఉత్తమ ఛానెల్ ప్రోమో 24 కి సర్కార్ గోల్డ్ దక్కించుకుంది. మిగతా విభాగాల్లో సిల్వర్ సంపాదించుకుంది.
