/Essel Group@100Years: ఎస్సెల్ గ్రూపు 100 యేళ్ల ప్రస్థానం.. AI అనుసంధానంపై చైర్మన్ సుభాష్ చంద్ర కీలక వ్యాఖ్యలు..

Subhash Chandra Key points Share with Employees: కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు మహా పురుషులవుతారనే దానికి ఎస్సెల్ గ్రూపు చైర్మన్ సుభాష్ చంద్ర ఉదాహరణగా అని చెప్పాలి. 90వ దశకం ప్రారంభంలో దూరదర్శన్ తప్పించి మరే ఇతర ఛానెల్ తెలియని భారతీయ ప్రేక్షకులకు జీ టీవీ అనే తొట్ట తొలి శాటిలైట్ ఛానెల్ ఏర్పాటు చేసి నేడు అది ప్రజలకు చేరువ కావడంలో బీజం వేసిన వ్యక్తి. రాబోయే టెక్నాలజీని ముందుగానే అంచనా వేసి అందుకు తగ్గట్టు అడుగులు వేశారు. అన్నింటా విజయం సాధించారు. అదంపూర్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీకి చెందిన జగన్నాథ్ గొయెంకా 1926లో ప్రారంభించిన ఈ మొక్క.. ఇపుడు వట వృక్షంలా శాభోపశాఖలుగా విస్తరించింది. ఆహారధాన్యాల వ్యాపారం కోసం మెస్సర్స్ రామ్ గోపాల్ ఇంద్రప్రసాద్ పేరుతో జగన్నాథ్ గొయెంకా వ్యాపార కార్యకలాపాలను ప్రారంభించారు. 1948లో ఢిల్లీ కేంద్రంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలను విస్తరించారు.ముందుగా పప్పు మిల్లు, రెండు కాటన్ జిన్నింగ్ ఫ్యాక్టరీలను నిర్వహించేస్థాయికి ఎదిగింది సంస్థ. ఇక ఎస్సెల్ గ్రూపు అంటే సుభాష్ చంద్ర లక్ష్మీ నారాయణ కంపెనీ. ముందుగా ధాన్యం ఎగుమతులతో పాటు మిలటరీ వాళ్లుకు ఆహార ధాన్యాలను సప్లై చేయడంతో వీరి ప్యాపార ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది.
అలా ఆ వ్యాపారం మీడియా రంగంలోకి విస్తరించింది. అంకిత భావంతో పనిచేస్తే... అసాధ్యాలు సుసాధ్యాలవుతాయి. అద్భుతాలు ఆవిష్కృతమవుతాయి. నిరంతర శ్రమకు పట్టుదల తోడైతే తిరుగులేని ప్రగతి సాధించవచ్చనే దానికి ఈయన ప్రతిరూపంగా నిలిచారు. తాజాగా సంస్థ 100 యేళ్ల ప్రస్థానంపై తన ఉద్యోగులతో జరిగిన సెషన్ లో తన స్పూర్తిదాయక ప్రస్థానాన్ని పంచుకున్నారు.
గురువారం (21 మే 2026) జరిగిన గ్రూప్ శతాబ్ది టౌన్హాల్లో, మనిషి నిరంతర అభ్యాసాన్ని అలవర్చుకోవాలన్నారు. ఎస్సెల్ ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన అనంతరం, డాక్టర్ చంద్ర ఉద్యోగులు, వాటాదారులతో ప్రత్యక్షంగా ఆన్ లైన్ లో సంభాషించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వినియోగానికి సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ.. ఏఐ ఒక శాపం కాదని వరం అని డాక్టర్ చంద్ర అన్నారు. ఏఐకి బానిసలుగా మారకుండా.. దాన్ని ఓ టూల్గా ఉపయోగించుకోవాలన్నారు.
ఏఐ వినియోగంపై ఒక వ్యక్తిగత ఉదాహరణను ఉటంకిస్తూ, తనకు ఆసక్తి కలిగించే ప్రశ్నలను తాను ఏఐని అడుగుతానని, మరుసటి రోజే తన ప్రశ్నకు సమాధానాలు లభిస్తాయని డాక్టర్ చంద్ర చెప్పారు. అయితే, ఏఐ మీ ప్రశ్నలను పరిష్కరించినప్పటికీ, అది మానవ సహజత్వాన్ని ఎప్పటికీ భర్తీ చేయలేదన్నారు. సుభాష్ చంద్ర తన సంస్థ శతజయంతి ప్రసంగాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో ప్రారంభించారు. కుటుంబాలలో ఒడిదుడుకులు, విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, తమ మూలాలను గౌరవించడంలోనే భారతీయ కుటుంబాల నిజమైన బలం ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
డాక్టర్ చంద్ర ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలలో ఒకటి సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగం. గ్రూప్కు సాంకేతిక పరిజ్ఞానమే ప్రధాన దృష్టి కేంద్రంగా పని చేస్తుందన్నారు. ప్రస్తుత వ్యాపారాల కోసం దాని నిజమైన సామర్థ్యాన్ని మరింతగా వినియోగించుకుంటుందని డాక్టర్ చంద్ర అన్నారు.
ఈ గ్రూప్ సమీకృత భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్లాట్ఫారమ్లను నిర్మించడంలో ఎపుడు ముందుంటుంది. ప్రపంచ పటంలో మన దేశం యొక్క ఆర్థిక, సాంస్కృతిక పరిణామాల తదుపరి దశను నిర్వచించే ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి, అవకాశాలను సృష్టించడానికి, భవిష్యత్తు కోసం తన సంస్థ పనిచేస్తుందన్నారు. భారతదేశ వృద్ధి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగుతామన్నారు.
