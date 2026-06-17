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Zozila Tunnel: ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం జొజిలా టన్నెల్.. ఎన్నో రికార్డులు..

Zozila Tunnel: లడ్డాఖ్‌,  జమ్మూకశ్మీర్ వంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంత నైస్వర్గిక స్వరూపంలో చారిత్రక మార్పు చోటుచేసుకుంది.  మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో కొత్తపుంతలు తొక్కింది. జోజిలా సొరంగ ప్రాజెక్టుతో అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఉన్న జమ్మూ కశ్మీర్ తో పాటు లడ్డాఖ్  ఐదేళ్లో విప్లవాత్మక మార్పునకు నాందీప్రస్తావన జరిగింది. ఏమిటా జోజిలా సొరంగం? ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు? దీనివల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం కలగబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 17, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:00 AM IST
Zozila Tunnel: ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం జొజిలా టన్నెల్.. ఎన్నో రికార్డులు..
Image Credit: Zozila Tunnel (ZEE New Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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