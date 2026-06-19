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Karimnagar: వంటా-వార్పుకు 15 ఏళ్లు.. నాటి కరీంనగర్ పోరాట జ్ఞాపకాలు!

Karimnagar Telangana Movement: ప్రత్యేకమైన రాష్ట్ర సాధన కోసం చేపట్టిన మలిదశ ఉద్యమాల కార్యక్రమాల్లో వంటా వార్పు ఒకటి. ఈ సమయంలో వ్యాప్తంగా ఉద్యమం ఉవ్వెత్తుగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా జనం అంతా ఒక తాటిపైకి వచ్చారు.. అయితే ఈ కార్యక్రమం జరిగి నేటికీ 15 ఏళ్లు కావస్తుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:47 PM IST
Karimnagar: వంటా-వార్పుకు 15 ఏళ్లు.. నాటి కరీంనగర్ పోరాట జ్ఞాపకాలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వంటా-వార్పుకు 15 ఏళ్లు.. నాటి కరీంనగర్ పోరాట జ్ఞాపకాలు!
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