Maoist Surrender: శాంతి బాటలో మావోయిస్టులు.. రామగుండం CP ముందు లొంగిపోయిన 8 మంది మావోలు..

Maoist Surrender Today: రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో శనివారం 8 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. CP ఆధ్వర్యంలో లొంగిపోయినట్లు అధికారిక ప్రకటన వెళ్లడైంది. ఇందులో భాగంగా లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకమైన ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా సిపి అందజేశారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 24, 2026, 04:57 PM IST

Maoist Surrender Today News: మారుతున్న కాలంతో పాటు ప్రభుత్వ పునరావాస కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులైన మావోయిస్టులు జనజీవన స్రవంతిలోకి కలిసిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తాజాగా రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో 8 మంది మావోయిస్టు మిలీషియా సభ్యులు పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ ఝ (Amber Kishore Jha) ఎదుట లొంగిపోయారు. శనివారం జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా సిపి వారికి ఘనస్వాగతం పలికి.. ప్రభుత్వం తరఫున అందాల్సిన తక్షణ సహాయాన్ని అక్కడే అందజేశారు.  

లొంగిపోయిన వారిలో ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రం బీజాపూర్ జిల్లా గంపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఏడుగురు సభ్యులతో పాటు తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా చెగ్యాం గ్రామానికి చెందిన ఒకరు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.  వీరంతా గత కొద్ది కాలం నుంచి మావోయిస్టు సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితులై మిలీషియా సభ్యులుగా కొనసాగుతున్నారని సమాచారం.. అయితే, ఇటీవలే అడవుల్లో కఠినమైన పరిస్థితులు ఏర్పడడం, పోలీసులనిగా, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల పట్ల అవగాహన పెరగడంతో వారు లొంగిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో వారు పోలీసుల ఎదుట పొంగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. 

లొంగిపోయిన ఎనిమిది మంది సభ్యులకు ప్రభుత్వం తరఫున ఒక్కొక్కరికి తక్షణమే రూ.25 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని సిపి అందజేశారు. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. లొంగిపోయిన వారికి తప్పకుండా పూర్తిస్థాయిలో పునరావాసం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.. అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సిన ప్రతి ఫలాలను వారికి అందేలా చూస్తామన్నారు.. ప్రస్తుతం చదువుకున్న వారెవరు మావోయిస్టు పార్టీ వైపు వెళ్లేందుకు మొగ్గు చూపటం లేదని.. అందరూ ఉపాధి అవకాశాల వైపు, అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. 

అంతేకాకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్తంగా చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులతో పాటు పోలీస్ కౌన్సిలింగ్ వల్ల మావోయిస్టులు లొంగుబాట పడుతున్నారని.. అడవుల్లో మిగిలిన వారు కూడా ఆయుధాలు వీడి.. జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని సిపి అంబర్ కిషోర్ ఝ సూచించారు.. లొంగుతున్న సభ్యుల్లో ఒకరైన శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. అడవుల్లో ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను వివరించారు.. ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న పునరావాస ప్యాకేజీలు.. ఉపాధి హామీలు తమలో ధైర్యాన్ని నింపాయని, అలాగే గౌరవమైన జీవితాన్ని గడపాలని ఉద్దేశంతోనే లొంగిపోతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. తమలాగే ఇతరులు కూడా అడవుల నుంచి బయటికి వచ్చి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని ఆయన కోరారు..

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Maoist newsNaxalites In IndiaNaxalite In IndiaMaoist KilledMaoist In India

