Jagtial: జగిత్యాలలో తీవ్ర విషాదం.. గుండెపోటుతో తొమ్మిదేళ్ల బాలుడి మృతి!

9-year-old Boy Heart Attack Latest News: చిన్నారి నవ్వులతో కళకళలాడాల్సిన ఆ ఇంట్లో ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దమైపోయింది.. తోటి స్నేహితులతో ఆడుకుంటూ.. చదువుకుంటూ తల్లిదండ్రుల కళ్లముందే అటు ఇటు తిరుగుతున్న ఆ బాలుడిని మృత్యువు గుండెపోటు రూపంలో కబళించింది. జగిత్యాల రూరల్ మండలం పొరండ్ల గ్రామంలో చోటుచేసుకున్న ఈ విషాద ఘటన స్థానికులను ఎంతో దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తోంది.. కేవలం తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే గుండెపోటుతో బాలుడు మృతి చెందడం అందిరినీ బాధిస్తోంది..
పొరండ్ల గ్రామానికి చెందిన నిశాంత్ (9) స్థానిక ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 3వ తరగతి చదువుతున్నాడు. సోమవారం కావడంతో గ్రామంలో నిర్వహించిన ఒక అన్నదానానికి నిశాంత్ వెళ్లాడు. ఈ సమయంలో అందరితో కలిసి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్న ఆ బాలుడు.. చూస్తుండగానే ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. అది గమనించిన అక్కడి వారు వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు.
కిందపడి పోయిన బాలుడుని చూసి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు కంగారుపడిపోయి.. హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే, ఆస్పత్రికి చేరుకునే లోపే నిశాంత్ పరిస్థితి విషమించింది. మార్గమధ్యలోనే అతడు తుదిశ్వాస విడిచినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. అతి చిన్న వయసులోనే హార్ట్ ఎటాక్ రావడం వల్లే ప్రాణాలు కోల్పోయాడని ప్రాథమికంగా వైద్యులు నిర్ధారించారు.
నిశాంత్ మరణవార్త తెలియగానే.. పొరండ్ల గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. చేతికి అందొచ్చిన కొడుకు కళ్లముందే విగతజీవిగా పడి ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. "పొద్దున్నే బడికి వెళ్తానని చెప్పిన వాడు.. ఇలా తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్తాడనుకోలేదు" అంటూ వారు పడుతున్న ఆవేదన చూసి గ్రామస్తుల కూడా కన్నిళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.