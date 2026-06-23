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Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల బంద్..

ABVP School Bandh in Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ABVP మంగళవారం  బంద్ కు పిలుపునిచ్చింది...  విద్యారంగంలోని అనేక సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. ఏబీవీపీ కార్యకర్తలు నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల సపోర్టు లభించడం కూడా విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 23, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:48 PM IST
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల బంద్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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