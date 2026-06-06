/Adi Srinivas: రాజకీయ ఉనికి కోసమే ప్రభుత్వంపై బురదజల్లుతున్నారు: బీజేపీపై విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఫైర్!

Adi Srinivas News: తమ రాజకీయ ఉనికిని కాపాడుకోవడం కోసం బిజెపి నాయకులు ప్రభుత్వంపై కక్షగట్టి.. ఆధారాలు లేని విమర్శలు చేస్తున్నారని ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.. ఉత్తర తెలంగాణకు వరప్రదాయినిగా మారుతున్న తుమ్మిడిహెట్టి ప్రాజెక్టుపై మాట్లాడే అర్హత బిజెపి నేతలకు లేదని ఆయన మండిపడ్డారు. సీఎల్పీ మీడియా సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. వివిధ అంశాలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు..
తుమ్మిడిహెట్టిపై బీజేపీ మౌనం ఎందుకు?
ఈ సందర్భంగా ఆది శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంత సాగునీటి అవసరాలను తీర్చి అత్యంత కీలకమైన తుమ్మిడిహెట్టి ప్రాజెక్టు విషయంలో బిజెపి నాయకులు ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని ప్రశ్నించారు.. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న తమ ప్రభావాన్ని ఉపయోగించి ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన అనుమతులతో పాటు నిధులను తీసుకురావడంలో బిజెపి పూర్తిగా విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు.. స్థానిక ప్రజల ప్రయోజనాల కంటే రాజకీయ స్వార్థమే వారికి ముఖ్యంగా మారిందని ఆయన విమర్శించారు..
రాజకీయ ఉనికి కోసమే ఇదంతా..
బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు పై ఆది శ్రీనివాస్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.. రామచంద్రరావు తన రాజకీయ ఉనికిని చాటుకోవడం కోసమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పై బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు. వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా.. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ప్రభుత్వ ప్రజా రంజక పాలనపై విమర్శలు చేయడం ఆయన అజ్ఞానానికి నిదర్శనం అని ప్రభుత్వ విప్ పేర్కొన్నారు..
తుమ్మిడిహెట్టి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన విశిష్టతను వివరిస్తూ.. 150 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ బ్యారేజీ నిర్మిస్తే ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా.. కేవలం గ్రావిటీ ద్వారానే దాదాపు 16 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించవచ్చు ఆది శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఉత్తర తెలంగాణ రూపురేఖలు మారిపోతాయని.. రైతాంగానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని తెలిపారు.. తమ ప్రభుత్వం రైతుల పక్షపాత ప్రభుత్వమని.. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా.. ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి తీరుతామని ఆయన భీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్షాలు ఇప్పటికైనా బాధ్యత రహితమైన విమర్శలు మానుకొని.. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహకరించాలని ఆది శ్రీనివాస్ హితవు పలికారు.
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