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Adi Srinivas: రాజకీయ ఉనికి కోసమే ప్రభుత్వంపై బురదజల్లుతున్నారు: బీజేపీపై విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఫైర్!

Adi Srinivas News: రాజకీయ ఉనికి కోసమే బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నారని ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు. మీడియా సమావేశంలో భాగంగా తుమ్మిడిహెట్టి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలను తెలియజేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 06, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:17 PM IST
Adi Srinivas: రాజకీయ ఉనికి కోసమే ప్రభుత్వంపై బురదజల్లుతున్నారు: బీజేపీపై విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఫైర్!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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