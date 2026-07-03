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Karimnagar: చిన్నారులే టార్గెట్.. కరీంనగర్‌లో నకిలీ ఫుడ్ రాకెట్ బట్టబయలు..

Karimnagar Fake Kurkure: కరీంనగర్ నగరంలోని గంజ్ హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు జరిపిన ఆకస్మిక దాడుల్లో భారీగా నకిలీ, కల్తీ ఆహార పదార్థాలు భారీగా పట్టుబడ్డాయి. చిన్నారులే లక్ష్యంగా ఎలాంటి FSSAI అనుమతులు లేకుండా మార్కెట్లోకి విక్రయిస్తున్న నకిలీ కుర్కురేలు, కెమికల్ లిక్విడ్ పెప్సీ ప్యాకెట్లను అధికారులు సీజ్ చేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:10 PM IST
Karimnagar: చిన్నారులే టార్గెట్.. కరీంనగర్‌లో నకిలీ ఫుడ్ రాకెట్ బట్టబయలు..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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