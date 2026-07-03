Karimnagar Latest News: చిన్నారుల అమాయకత్వాన్ని, వారు ఇష్టపడే రంగురంగుల ప్యాకెట్లను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు కేటుగాళ్లు కల్తీ ధందాకు తెరలేపారు. ఆకర్షణీయమైన ప్యాకింగ్తో లోపల విషాన్ని నింపి మార్కెట్లోకి వదులుతున్నట్లు తేలింది.. కరీంనగర్ నగరంలోని గంజ్ ప్రాంతంలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు శనివారం జరిపిన ఆకస్మిక దాడుల్లో భారీగా నకిలీ, కల్తీ ఆహార పదార్థాలు పట్టుబడటం స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది.
నకిలీ కుర్కురేలు..
కరీంనగర్ గంజ్ హోల్సేల్ మార్కెట్ కేంద్రంగా ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా.. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సాగుతున్న ఈ నకిలీ వ్యాపారాన్ని ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు బట్టబయలు చేశారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే కుర్కురేలను హ్యాపీ బర్త్ డే అనే ఆకర్షణీయమైన బ్రాండ్ పేరుతో ప్యాక్ చేసి విక్రయిస్తున్నారు. వీటితో పాటు చిన్న ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్లలో నింపిన రంగు రంగుల లిక్విడ్ పెప్సీ ప్యాకెట్లను అధికారులు భారీగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ రంగులు.. రసాయనాలు చిన్నారుల ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అడ్రస్ లేదు.. తయారీ వివరాలు లేవు..
ఈ దాడికి సంబంధించిన వివరాలను ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ (FSO) అంకిత్ రెడ్డి మీడియాకు వెల్లడించారు. పట్టుబడిన ప్యాకెట్లపై ఎలాంటి కంపెనీ అడ్రస్ కానీ.. తయారీ తేదీ (Manufacturing Date), ఎక్స్పైరీ తేదీ (Expiry Date) లేదా కనీసం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) లైసెన్స్ నంబర్ వంటి ప్రాథమిక వివరాలు కూడా లేవని ఆయన తెలిపారు. ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలు లేకుండా వీటిని తయారు చేసి.. కేవలం లాభాల కోసమే మార్కెట్లోకి సరఫరా చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..
ఈ ఉదంతం నేపథ్యంలో మార్కెట్లో ఇలాంటి నాణ్యత లేని.. కల్తీ ఆహార పదార్థాలను విక్రయించినా లేదా నిల్వ చేసినా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే తయారీదారులకు.. వ్యాపారులకు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు FSO అంకిత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. చిన్నారుల ఆరోగ్యంతో ఆడుకుంటే సహించేది లేదని.. రాబోయే రోజుల్లో దాడులను మరింత ఉధృతం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. చిరుతిళ్ల పేరుతో మార్కెట్లోకి వస్తున్న ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన రసాయనాలతో కూడిన పదార్థాల పట్ల తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు సైతం సూచిస్తున్నారు. వీధి అరుగులపై.. చిన్న చిన్న బడ్డీ కొట్టుల్లో దొరికే ఇలాంటి లోకల్ బ్రాండ్స్ వల్ల పిల్లల్లో లివర్, కిడ్నీ సమస్యలతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
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