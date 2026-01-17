English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Home Made Fraud: జగిత్యాలలో హోమ్ మేడ్ మోసం.. భారీ ధరలకు కల్తీ నిల్వ పచ్చళ్ల విక్రయం..

Home Made Fraud: జగిత్యాలలో హోమ్ మేడ్ మోసం.. భారీ ధరలకు కల్తీ నిల్వ పచ్చళ్ల విక్రయం..

Home Made Fraud Latest News: హోం మేడ్ పేరు చెప్పి వినియోగదారుల నుంచి పచ్చళ్లపై నాలుగు రేట్లు అధికంగా వసూలు చేస్తున్న ఓ దుకాణంపై జగిత్యాల ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన సదరు షాపు యజమానికి ప్రత్యేకమైన నోటీసులు ఇచ్చారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 17, 2026, 03:12 PM IST

Home Made Fraud: జగిత్యాలలో హోమ్ మేడ్ మోసం.. భారీ ధరలకు కల్తీ నిల్వ పచ్చళ్ల విక్రయం..

Home Made Fraud Telugu Latest News: ఇంట్లో తయారు చేస్తున్న పదార్థాలు అంటూ అమాయక కస్టమర్స్‌ని నమ్మబలికి.. వారి నుంచి భారీ డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న ఓ దుకాణం అసలైన మోసం గుట్టు రట్టయింది. బ్రాండెడ్ వస్తువులను హోమ్‌ మేడ్ పేరుతో అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారనే ఫిర్యాదుతో ఆహార భద్రత అధికారులు సదరు షాపుపై మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలోనే వారి అసలైన దందా ఏంటో బయటపడింది. ఇది తెలుసుకున్న అమాయపు కస్టమర్స్ ఒక్కసారిగా శాఖ అయిపోయారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కెర్లు కొడుతుంది. ఇంతకీ ఏమైంది? ఎక్కడ ఇంతటి దారుణం జరిగింది? దీనికి సంబంధించిన అసలైన విషయాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అసలు ఏం జరిగిందంటే జగిత్యాల పట్టణానికి చెందిన నవీన్ అనే ఓ వ్యక్తి స్థానికంగా ఉన్న కొత్త బస్టాండుకు చాలా దగ్గరగా ఉండే రాజు స్వీట్స్ అండ్ హోమ్స్ ఫుడ్స్ దుకాణానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ అమ్ముతున్న ఒక కిలో పచ్చడిని ఇంట్లోనే స్వయంగా తయారు చేసిందని యజమాని అనడంతో... వెంటనే నవీన్ ఆ తొక్కును కొనుగోలు చేశాడు.. అయితే సాధారణ మార్కెట్లో దాని ధర 180 రూపాయలకు లభిస్తుంది.. కానీ ఆ తొక్కును అమ్ముతున్న యజమాని హోం మేడ్ పేరు చెప్పి ఏకంగా రూ.400 విక్రయించాడు.

అయితే నవీన్ తాను మోసపోయానని గ్రహించిన వెంటనే జిల్లా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనూష కు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశాడు.. దీనిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని అతను కోరారు.. దీంతో ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనూష వెంటనే రంగంలోకి దిగింది. తక్షణమే స్పందిస్తూ అధికారులు సదరు దుకాణంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. అయితే ఈ క్రమంలో షాప్ లో నిల్వ ఉంచిన పచ్చళ్ళతోపాటు ఇతర ఆహార పదార్థాలను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. దీంతోపాటు వారు విక్రయిస్తున్న పచ్చళ్లపై ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడానికి కూడా గుర్తించారు. 

ఈ సందర్భంగా జగిత్యాల ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనూష మాట్లాడుతూ.. కొన్ని కీలకమైన విషయాలను కస్టమర్స్ కి వెల్లడించారు.. వస్తువులు ఇంట్లో తయారుచేసిన లేదా ఫ్యాక్టరీలో తయారుచేసిన.. ప్యాకింగ్ తేదీలపై తప్పనిసరిగా తయారి తేదీతో పాటు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉండాల్సిందేనని తెలిపారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి విక్రయిస్తున్న పచ్చళ్లను సీజ్ చేసి పరీక్ష నిమిత్తం ల్యాబ్ కు పంపారు. అంతేకాకుండా దీనికి గాను ఆ షాపును విక్రయిస్తున్న యజమానికి ప్రత్యేకమైన నోటీసులు కూడా జారీ చేశారు. అలాగే మూడు రోజుల్లో ఈ వ్యవహారంపై ప్రత్యేకమైన వివరణ ఇవ్వాలని.. లేకపోతే దుకాణానికి సంబంధించిన లైసెన్సును రద్దు చేయడంతో పాటు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

Adulterated FoodJagitial NewsJagitial Latest NewsJagitial Telugu Newstelugu news

