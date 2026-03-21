  • Karimnagar SI Suicide: అయ్యో.. 5 రోజుల క్రితం భార్య.. ఇప్పుడు ఎస్సై ఆత్మహత్య.. ఏం జరిగిందంటే..?..

Karimnagar Si commits suicide: అత్తారింటికి వెళ్లి తీవ్ర మనస్తాపంకు గురయ్యాడు. అంతే కాకుండా.. బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి ఉరివేసుకుని ఎస్సై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కరీంనగర్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడేలా చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 21, 2026, 01:08 PM IST
Karimnagar sub inspector commits suicide: ఇటీవల కరీంనగర్ లో ఎస్సై  భార్య దివ్య ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన  పోలీసు  డిపార్ట్ మెంట్ లో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అనేక ప్రచారాలు జరిగాయి. భర్త వేధింపుల వల్లే భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుందని అన్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే... కరీంనగర్  సీతంపేటకు చెందిన దివ్య(30)కు, చంద్రశేఖర్‌కు 2016లో పెళ్లి అయ్యింది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. కొంత కాలంగా దివ్య కడుపునొప్పితో బాధపడుతుంది. ఈ నెల 18న ఇంట్లో గన్నేరు పప్పును రుబ్బుకుని తిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.  అక్కడ చికిత్స పొందుతు మృతి చెందింది.  ఈ ఘటన జరిగి ఐదురోజులు గడిచిపోయాయి.

మరోవైపు ఎస్సై ఇల్లంతకుంట మండలం సీతంపేటలోని అత్తారింటికి వెళ్లాడు. అక్కడ తీవ్ర మనస్తాపంకు గురయ్యాడు. తన భార్య గుర్తుకు రావడంతో ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఆతర్వాత గదిలో బట్టలు మార్చుుకుంటానని చెప్పి వెళ్లిఎంతకు రాలేదు. దీంతో కిటికి నుంచి చూడగా ఉరివేసుకున్నాడు.

దీంతో వెంటనే ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు డాక్టర్లు వెల్లడించారు.ఈ ఘటనతో పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది. పోలీసులు ఉన్నతాధికారులు సైతం ఎస్సై బలవన్మరణంపై విస్మయంకు గురయ్యారు.

 ఇటీవల ఎస్సై భార్య ఆత్మహత్య చేసుకున్న తర్వాత దివ్య మరణానికి చంద్రశేఖరే కారణమని ఆరోపిస్తూ ఆమె అంత్యక్రియల సమయంలో గ్రామస్తులు ఆయనపై దాడికి యత్నించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఎస్సై చంద్రశేఖర్ బలవన్మరణం తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

