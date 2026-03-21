Karimnagar SI Suicide: అయ్యో.. 5 రోజుల క్రితం భార్య.. ఇప్పుడు ఎస్సై ఆత్మహత్య.. ఏం జరిగిందంటే..?..

Karimnagar sub inspector commits suicide: ఇటీవల కరీంనగర్ లో ఎస్సై భార్య దివ్య ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ లో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అనేక ప్రచారాలు జరిగాయి. భర్త వేధింపుల వల్లే భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుందని అన్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే... కరీంనగర్ సీతంపేటకు చెందిన దివ్య(30)కు, చంద్రశేఖర్కు 2016లో పెళ్లి అయ్యింది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. కొంత కాలంగా దివ్య కడుపునొప్పితో బాధపడుతుంది. ఈ నెల 18న ఇంట్లో గన్నేరు పప్పును రుబ్బుకుని తిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతు మృతి చెందింది. ఈ ఘటన జరిగి ఐదురోజులు గడిచిపోయాయి.
మరోవైపు ఎస్సై ఇల్లంతకుంట మండలం సీతంపేటలోని అత్తారింటికి వెళ్లాడు. అక్కడ తీవ్ర మనస్తాపంకు గురయ్యాడు. తన భార్య గుర్తుకు రావడంతో ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఆతర్వాత గదిలో బట్టలు మార్చుుకుంటానని చెప్పి వెళ్లిఎంతకు రాలేదు. దీంతో కిటికి నుంచి చూడగా ఉరివేసుకున్నాడు.
దీంతో వెంటనే ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు డాక్టర్లు వెల్లడించారు.ఈ ఘటనతో పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది. పోలీసులు ఉన్నతాధికారులు సైతం ఎస్సై బలవన్మరణంపై విస్మయంకు గురయ్యారు.
Read more: Jeevan Reddy: రంజాన్ వేళ బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన జీవన్ రెడ్డి.. దెబ్బకు దిగొచ్చిన కాంగ్రెస్ మంత్రులు.. వీడియో వైరల్..
ఇటీవల ఎస్సై భార్య ఆత్మహత్య చేసుకున్న తర్వాత దివ్య మరణానికి చంద్రశేఖరే కారణమని ఆరోపిస్తూ ఆమె అంత్యక్రియల సమయంలో గ్రామస్తులు ఆయనపై దాడికి యత్నించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఎస్సై చంద్రశేఖర్ బలవన్మరణం తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
